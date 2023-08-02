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Швейцарські дослідники розробили революційний протез

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Швейцарські дослідники розробили революційний протез
Вченим вдалося створити протез, який взаємодіє з мозком майже як кінцівка
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нейроінженери з ETH Zürich and co зуміли копіювати нервову діяльність в ампутованій кінцівці

Відновлення людини після ампутації багато в чому залежить від характеристик протеза. У всіх наявних у наш час пристроїв є одна проблема – вони не імітують нервову діяльність. Через те, що людина не відчуває кінцівку, вона повільніше вчиться ходити. Про це повідомляє науковий журнал Science.

Швейцарські вчені вирішили виправити це, створивши протез, який імітує нервову діяльність. Щоб забезпечити провідність сигналу, вони експериментували з електрикою та біоміметичними пристроями. Останні виявилися ефективнішими.

У цій роботі дослідники використовували комп’ютерну модель, що відтворює реакцію нервів у стопі на різні вхідні сигнали, наприклад на відчуття тиску. Мета полягала в тому, щоб створити природні патерни нейронної активності, які можуть виникати під час обмацування чогось ногою.

Дослідження тривали кілька років, але в підсумку вченим вдалося створити протез, який взаємодіє з мозком майже як кінцівка. Він зв’язується з нервовою системою, через що його власник починає відчувати дотики, вібрацію, поколювання тощо.

У майбутньому вчені сподіваються, що їхній пристрій допоможе людям, які пережили ампутацію ніг. Також вони вже працюють над подібними пристроями для рук, оскільки наявні на ринку протези теж далекі від досконалості.

Нагадаємо, австралійська медична асоціація (AMA) закликала до встановлення жорстких правил та прозорості використання штучного інтелекту в охороні здоров'я після того, як лікарі в лікарнях Перта (столиця штату Західна Австралія, розташоване на південному заході Австралії – «Главком») почали використовувати ChatGPT для внесення медичних записів до карт пацієнтів.

До слова, в Ірпені планують звести перший в Україні приватний будинок, який надрукують на 3D-принтері вітчизняного виробництва. Благодійний проєкт реалізують для вдови військового, який загинув під Бахмутом.

Теги: медицина Швейцарія технології здоров'я

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