Швейцарські дослідники розробили революційний протез

Вченим вдалося створити протез, який взаємодіє з мозком майже як кінцівка

Нейроінженери з ETH Zürich and co зуміли копіювати нервову діяльність в ампутованій кінцівці

Відновлення людини після ампутації багато в чому залежить від характеристик протеза. У всіх наявних у наш час пристроїв є одна проблема – вони не імітують нервову діяльність. Через те, що людина не відчуває кінцівку, вона повільніше вчиться ходити. Про це повідомляє науковий журнал Science.

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Швейцарські вчені вирішили виправити це, створивши протез, який імітує нервову діяльність. Щоб забезпечити провідність сигналу, вони експериментували з електрикою та біоміметичними пристроями. Останні виявилися ефективнішими.

У цій роботі дослідники використовували комп’ютерну модель, що відтворює реакцію нервів у стопі на різні вхідні сигнали, наприклад на відчуття тиску. Мета полягала в тому, щоб створити природні патерни нейронної активності, які можуть виникати під час обмацування чогось ногою.

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Дослідження тривали кілька років, але в підсумку вченим вдалося створити протез, який взаємодіє з мозком майже як кінцівка. Він зв’язується з нервовою системою, через що його власник починає відчувати дотики, вібрацію, поколювання тощо.

У майбутньому вчені сподіваються, що їхній пристрій допоможе людям, які пережили ампутацію ніг. Також вони вже працюють над подібними пристроями для рук, оскільки наявні на ринку протези теж далекі від досконалості.

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