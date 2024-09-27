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СБУ оголосила ще одну підозру главі центробанку Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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СБУ оголосила ще одну підозру главі центробанку Росії
Ельвіра Набіулліна
фото: «РИА Новости»

За матеріалами справи, Ельвіра Набіулліна завчасно знала про плани Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну

Служба безпеки України повідомила голові центрального банку РФ Ельвірі Набіулліній про підозру в плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни проти України. Про це повідомила СБУ.

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу, яка свідчить, що центральний банк РФ сприяв підготовці війни проти України та продовжує її забезпечувати.

За матеріалами справи, керівниця цієї фінансової установи Ельвіра Набіулліна була завчасно поінформована про плани російського диктатора Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну і приймала рішення центробанку, які забезпечили військову агресію.

Для цього, за версією розслідування, Набіулліна змінила стратегію роботи центробанку задля підтримки окупації, уникнення санкцій, застосованих до РФ за вторгнення в Україну, а також для полегшення фінансування окупаційних угруповань країни-агресорки.

Матеріали розслідування також свідчать, що кошти, які є на рахунках російського центробанку, відкритих в іноземних юрисдикціях, фактично є одним із інструментів ведення війни. Йдеться про майже 300 млрд доларів США, які завдяки міжнародним партнерам України заблоковані на рахунках центробанку РФ по всьому світу. За словами правоохоронців, ця сума у перспективі може підлягати конфіскації, як кошти юридичної особи, до якої будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру, як це передбачено законодавством.

Нині в межах відповідного кримінального провадження Набіулліна отримала нову підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що початку 2023 року Набіулліній оголосили підозру за введення так званої «рубльової зони» на тимчасово окупованій території України. Також проти Набіулліної запровадили санкції США та Велика Британія.

До слова, видання Bloomberg писало, що після вторгнення Росії в Україну Набіулліна подала у відставку з посади, проте російський диктатор Володимир Путін не дозволив їй піти. 

Крім того, за даними The Financial Times, Набіулліна закликала розсекретити великий масив даних про стан економіки Росії, доступ до якого було закрито невдовзі після повномасштабного нападу Росії на Україну.

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Теги: підозра банк СБУ росія

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