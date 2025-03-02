У Росії чоловік вчинив стрілянину у торгівельному центрі: є поранені, людей евакуювали

Попередньо через стрілянину є троє постраждалих

У російському місті Митищі, в одному з торгівельних центрів сталась стрілянина. Чоловік відкрив вогонь та поранив охоронців. Люди з криками залишати ТРЦ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що до торгівельного центру «Червоний кит» зайшов чоловік, який здався одному з охоронців підозрілим. Чоловіку це не сподобалось, внаслідок чого розгорілась суперечка з охоронцями, а після перейшло в бійку.

А тим часом на болотах...



У Митищах торговельному центрі евакуюють відвідувачів через стрілянину pic.twitter.com/Oi0gIyMQ02 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 2, 2025

Після цього чоловіка вивели з приміщення, але згодом він повернувся з пістолетом. Вказано, що він поводився агресивно та просив охоронців вийти на вулицю «поговорити». Коли охоронці відмовивились, зловмисник дістав пістолет на поцілив в працівників охорони.

Очевидці повідомляють, що чули мінімум шість пострілів. Після звуків стрілянини, почалась паніка, люди почали вибігати з криками та сльозами на очах з ТРЦ.

Повідомляється, що всього внаслідок стрілянини постраждало троє осіб.

Нападника вивели на вулицю, а перед затриманням він заявляв, що відкрив вогонь в цілях самооборони. Триває слідство.

До слова, у Кривому Розі посеред вулиці зловмисник вистрілив у чоловіка та втік. Працівники поліції затримали 38-річного стрілка.