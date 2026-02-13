Головна Світ Економіка
Лідери Євросоюзу погодили новий підхід до економічних реформ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Лідери Євросоюзу погодили новий підхід до економічних реформ
Саміт ЄС дав старт реформам, які змінять баланс всередині Союзу
фото: Європейський Союз

Ідея «Європи двох швидкостей» має дозволити частині країн швидше ухвалювати рішення

Окремі лідери Європейського Союзу під час неформального саміту в Бельгії 12 лютого фактично погодилися зробити концепцію «Європи двох швидкостей» основою майбутнього економічного розвитку блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання EU Observer.

Хто підтримав концепцію «Європи двох швидкостей»

Підтримку новому підходу висловили президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ідея полягає у тому, щоб група держав могла швидше просувати економічні реформи без необхідності чекати одностайного рішення всіх членів ЄС, що, на думку прихильників, дозволить посилити конкурентоспроможність Союзу на тлі суперництва зі США та Китаєм.

До обговорення також долучилися колишній глава Європейського центрального банку Маріо Драгі та екс-прем’єр Італії Енріко Летта, які у 2024 році підготували доповіді щодо підвищення конкурентоспроможності Євросоюзу.

Нова робоча група та учасники зустрічі

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила, що нова робоча група під керівництвом Італії, Німеччини та Бельгії продовжить роботу напередодні березневого засідання Європейської ради. У зустрічі взяли участь 19 країн, тоді як Іспанія, Португалія, Ірландія, Словенія, Мальта та держави Балтії не долучилися.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер визнав, що формат зустрічі виглядав «не дуже елегантно» щодо відсутніх держав, але наголосив на необхідності швидких рішень.

Перезапуск Союзу заощаджень та інвестицій

Окрему увагу учасники приділили реформуванню проєкту Банківського союзу та союзу ринків капіталу (CMU), який отримав нову назву – Союз заощаджень та інвестицій (SIU). Очікується, що оновлений формат допоможе розблокувати довгострокові інвестиції та стимулювати економічне зростання, попри тривалі суперечки між країнами щодо податків і банківського нагляду.

«Завершення формування Союзу заощаджень та інвестицій може вивільнити до 470 млрд євро інвестицій», – зазначила фон дер Ляєн.

Вона також попередила, що якщо до червня 2026 року не буде достатнього прогресу, Єврокомісія розглядатиме альтернативні формати співпраці. «Часто ми рухаємося зі швидкістю найповільніших, а посилена співпраця дозволяє цього уникнути», – сказала президентка Єврокомісії.

Що означає «28-й режим» для бізнесу

Ще однією темою обговорення став так званий «28-й режим», який передбачає створення єдиного правового середовища для реєстрації компаній у ЄС без необхідності дотримання 27 різних національних правил. За словами фон дер Ляєн, у разі впровадження нового підходу бізнес зможе реєструвати компанії на рівні Євросоюзу протягом 48 годин.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що світ увійшов у нову геополітичну епоху, яка змушує переглянути усталені підходи до трансатлантичних відносин. Під час перельоту на Мюнхенську конференцію з безпеки він намагався заспокоїти європейських союзників на тлі напруження у відносинах із Вашингтоном.

Теги: Європа реформа економіка

