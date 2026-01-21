Головна Світ Політика
Чому розрив Трампа з Європою через Гренландію несе загрози для РФ? Аналіз CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Готовність США діяти за принципом сили замість дипломатії лякає російське керівництво

Спроби Дональда Трампа придбати Гренландію викликали неоднозначну реакцію в Москві. З одного боку, Кремль десятиліттями мріяв про розкол між США та Європою, а потенційний розвал НАТО через територіальні суперечки здається реалізацією давньої стратегії РФ. Російські пропагандисти вже встигли назвати кроки Трампа «катастрофічним ударом по Альянсу», сподіваючись, що послаблення західної єдності призведе до припинення підтримки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Проте за удаваною радістю Москви ховається серйозна тривога. Офіційна реакція Кремля виявилася несподівано стриманою: Дмитро Пєсков навіть звинуватив Трампа в діях «поза нормами міжнародного права». Така риторика з боку РФ, яка сама роками порушує ці норми, свідчить про глибоке занепокоєння непередбачуваністю нової адміністрації США.

Кремль вбачає в контролі США над Гренландією прямий виклик своєму домінуванню в Арктиці. Крім того, Москва спостерігає за крахом своєї мережі союзників: від падіння режиму Асада в Сирії до ударів по Ірану та арешту Ніколаса Мадуро. Посилення американської експансії та готовність Вашингтона діяти за принципом сили замість дипломатії лякає російське керівництво, яке звикло до більш стабільного та прогнозованого Заходу.

Хоча Білий дім зараз фактично переймає російську модель «сфер впливу», для Москви це виявляється небезпечною перемогою. Замість слабкого супротивника Росія отримала надпотужного гравця, який ігнорує будь-які правила. Як зазначають російські оглядачі, ситуація у світовій політиці стає дедалі менш керованою, що робить майбутнє самого Кремля вкрай невизначеним.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Європі слід зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

Трамп розкритикував європейських лідерів, які виступають проти приєднання США до Гренландії. За його словами, острів необхідний Сполученим Штатам для «забезпечення національної безпеки від зовнішніх загроз».

Нагадаємо, чергове загострення навколо прагнення Дональда Трампа викупити Гренландію спровокувало масштабну економічну кризу між США та Європою. 

Американський президент оголосив про запровадження з 1 лютого 10% мита на товари з восьми країн, серед яких Велика Британія, Німеччина, Франція та Данія. Якщо до 1 червня сторони не досягнуть згоди щодо майбутнього острова, тарифи зростуть до 25%. Експерти попереджають, що така ескалація призведе до стрімкого зростання цін на імпорт та завдасть серйозного удару по економіках обох континентів.

