Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Трамп провокує масштабну економічну кризу між США та Європою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Трамп провокує масштабну економічну кризу між США та Європою
фото: The White house/Facebook

Президент Франції Еммануель Макрон закликав активувати проти США «інструмент боротьби з примусом», відомий як «торговельна базука»

Чергове загострення навколо прагнення Дональда Трампа викупити Гренландію спровокувало масштабну економічну кризу між США та Європою. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Американський президент оголосив про запровадження з 1 лютого 10% мита на товари з восьми країн, серед яких Велика Британія, Німеччина, Франція та Данія. Якщо до 1 червня сторони не досягнуть згоди щодо майбутнього острова, тарифи зростуть до 25%. Експерти попереджають, що така ескалація призведе до стрімкого зростання цін на імпорт та завдасть серйозного удару по економіках обох континентів.

У відповідь на дії Вашингтона європейські лідери зібралися на екстрену зустріч у неділю. Президент Франції Еммануель Макрон закликав Євросоюз активувати «інструмент боротьби з примусом», відомий як «торговельна базука». Цей механізм дозволяє блокувати американським компаніям доступ до ринків ЄС, запроваджувати експортний контроль та обмежувати ліцензії. Крім того, Брюссель розглядає можливість повернення раніше відкладених тарифів на суму €93 млрд, що фактично нівелює липневе торговельне перемир’я.

Ситуація вже спричинила хвилю невизначеності в бізнес-середовищі, змусивши багато американських корпорацій призупинити найм працівників. Аналітики ING прогнозують, що нові мита можуть скоротити ВВП Європи на чверть відсотка вже цього року. Водночас у Європарламенті заявляють про неможливість ратифікації нової торговельної угоди зі США за таких умов. На тлі розриву відносин із союзниками Трампа критикують за те, що він штовхає Європу та Канаду до зміцнення зв’язків із Китаєм та іншими глобальними гравцями, що в перспективі може послабити конкурентоспроможність самої Америки.

Як відомо, у Європейському Союзі зростає підтримка ідеї призупинити схвалення торговельної угоди зі США після заяв президента США Дональд Трамп про запровадження нових мит проти європейських країн, які підтримали Данію та Гренландію. 

Європейська народна партія заявила, що за нинішніх умов рухатися далі з угодою неможливо. Її президент Манфред Вебер наголосив, що через погрози США щодо Гренландії ЄС має призупинити зниження мит на американські товари.

Нагадаємо, 17 січня, у Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональда Трампа щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається.

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Теги: тарифи Європа Дональд Трамп Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Торговельні суперечки між США та Китаєм, ймовірно, триватимуть й у 2026 році
Які виклики постануть перед світовою економікою у 2026 році?
2 сiчня, 16:00
Раніше Трамп стверджував, що Гренландія потрібна Сполученим Штатам нібито для національної безпеки
Спецпредставник Трампа заперечив, що США прагнуть захопити Гренландію
24 грудня, 2025, 21:37
Обидва президенти погодилися, що майбутнє Донбасу ще не вирішене
Чи наблизився мир в Україні після переговорів Трампа та Зеленського: аналіз Reuters
30 грудня, 2025, 01:54
Трамп заявив, що Колумбією «керує хвора людина»
Трамп заявив, що Колумбією «керує хвора людина»
5 сiчня, 04:13
Трамп вважає, що операція у Венесуелі не вплине на відносини з Сі Цзіньпіном
Трамп вважає, що операція у Венесуелі не вплине на відносини з Сі Цзіньпіном
5 сiчня, 05:13
Держдепартамент США опублікував жорстке попередження Росії та Ірану
Держдепартамент США опублікував жорстке попередження Росії та Ірану
6 сiчня, 01:32
Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна
Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна
10 сiчня, 01:59
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується
10 сiчня, 04:15
Українська команда повністю інформує американську сторону про постійні російські удари по енергосистемі
Українська делегація в США працює над документами для закінчення війни – Зеленський
Вчора, 21:39

Політика

Генсек НАТО обговорив із Трампом безпеку в Гренландії
Генсек НАТО обговорив із Трампом безпеку в Гренландії
CNN: Трамп провокує масштабну економічну кризу між США та Європою
CNN: Трамп провокує масштабну економічну кризу між США та Європою
Китай почав сумніватися у надійності РФ: пояснення The Times
Китай почав сумніватися у надійності РФ: пояснення The Times
WP: Авторитет Путіна стрімко падає на тлі краху союзних режимів
WP: Авторитет Путіна стрімко падає на тлі краху союзних режимів
Верховний лідер Ірану звинуватив Трампа у загибелі людей на протестах
Верховний лідер Ірану звинуватив Трампа у загибелі людей на протестах
Міністр фінансів США відповів, чи вийдуть Сполучені Штати з НАТО
Міністр фінансів США відповів, чи вийдуть Сполучені Штати з НАТО

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua