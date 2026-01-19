CNN: Трамп провокує масштабну економічну кризу між США та Європою

Президент Франції Еммануель Макрон закликав активувати проти США «інструмент боротьби з примусом», відомий як «торговельна базука»

Чергове загострення навколо прагнення Дональда Трампа викупити Гренландію спровокувало масштабну економічну кризу між США та Європою. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Американський президент оголосив про запровадження з 1 лютого 10% мита на товари з восьми країн, серед яких Велика Британія, Німеччина, Франція та Данія. Якщо до 1 червня сторони не досягнуть згоди щодо майбутнього острова, тарифи зростуть до 25%. Експерти попереджають, що така ескалація призведе до стрімкого зростання цін на імпорт та завдасть серйозного удару по економіках обох континентів.

У відповідь на дії Вашингтона європейські лідери зібралися на екстрену зустріч у неділю. Президент Франції Еммануель Макрон закликав Євросоюз активувати «інструмент боротьби з примусом», відомий як «торговельна базука». Цей механізм дозволяє блокувати американським компаніям доступ до ринків ЄС, запроваджувати експортний контроль та обмежувати ліцензії. Крім того, Брюссель розглядає можливість повернення раніше відкладених тарифів на суму €93 млрд, що фактично нівелює липневе торговельне перемир’я.

Ситуація вже спричинила хвилю невизначеності в бізнес-середовищі, змусивши багато американських корпорацій призупинити найм працівників. Аналітики ING прогнозують, що нові мита можуть скоротити ВВП Європи на чверть відсотка вже цього року. Водночас у Європарламенті заявляють про неможливість ратифікації нової торговельної угоди зі США за таких умов. На тлі розриву відносин із союзниками Трампа критикують за те, що він штовхає Європу та Канаду до зміцнення зв’язків із Китаєм та іншими глобальними гравцями, що в перспективі може послабити конкурентоспроможність самої Америки.

Як відомо, у Європейському Союзі зростає підтримка ідеї призупинити схвалення торговельної угоди зі США після заяв президента США Дональд Трамп про запровадження нових мит проти європейських країн, які підтримали Данію та Гренландію.

Європейська народна партія заявила, що за нинішніх умов рухатися далі з угодою неможливо. Її президент Манфред Вебер наголосив, що через погрози США щодо Гренландії ЄС має призупинити зниження мит на американські товари.

Нагадаємо, 17 січня, у Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональда Трампа щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається.

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».