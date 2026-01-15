Корабель Crew Dragon повертається на Землю раніше через хворобу астронавта

Це перший випадок, коли NASA перериває політ екіпажу через медичну надзвичайну ситуацію

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX достроково залишив Міжнародну космічну станцію через серйозне захворювання одного з членів екіпажу. На борту перебувають четверо астронавтів. Про це пише ВВС, передає «Главком».

Капсула відстикувалась від МКС і розпочала спуск із орбіти близько 22:20 за Гринвічем (01:20 за Києвом). Очікується, що приземлення в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії триватиме приблизно 10,5 годин.

Місія Crew-11 стартувала в серпні минулого року, й екіпаж провів на орбіті 167 днів. До складу входять американці Зена Кардман і Едвард Фінк, японець Кімія Юї та росіянин Олег Платонов.

План дострокового повернення екіпажу був оприлюднений 8 січня після виявлення проблем зі здоров’ям в одного з учасників місії. Це перший випадок, коли NASA перериває політ екіпажу через медичну надзвичайну ситуацію.

NASA не розкриває ім’я хворого астронавта і не надає деталей про діагноз, посилаючись на конфіденційність. Головний лікар агентства Джеймс Полк уточнив, що проблема не пов’язана з травмою, отриманою під час перебування в космосі.

