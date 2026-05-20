Трамп захистив бальну залу після невдачі з фінансуванням Сенату

Трамп: Конгрес схвалює виділення коштів на безпеку. Частина з них може піти сюди на додаткову безпеку. Я не знаю. Але цю будівлю я вклав гроші на її будівництво. Разом з багатьма чудовими патріотами

Президент США Дональд Трамп виступив на захист будівництва бального залу в Білому домі після того, як минулими вихідними з ухваленого республіканцями законопроєкту Сенату виключили близько $1 млрд, пов'язаних із фінансуванням Секретної служби. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Трамп заперечив заяви про використання коштів платників податків, наголосивши, що сам об'єкт зводиться виключно за рахунок його власних фінансів та грошей донорів як подарунок державі. Конгрес же просили виділити гроші лише на супутні заходи безпеки.

Положення про фінансування було заблоковане парламентаркою Сенату Елізабет Макдоноу, яка постановила, що воно порушує правила узгодження, оскільки сфера юрисдикції Судового комітету, який вносив це формулювання у частину про імміграційний контроль, не охоплює Секретну службу. За оцінками адміністрації, із заблокованого мільярда доларів безпосередньо на безпеку проєкту бального залу планували спрямувати приблизно 220 млн.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп тиснув на лідера більшості в Сенаті Джона Туна з вимогою звільнити Макдоноу через це рішення. Сам президент назвав критику на адресу будівництва політично мотивованою та обурився позицією судді, який виступив проти.

Як відомо, внцидент на вечері Асоціації кореспондентів став для Дональда Трампа та його прихильників ключовим аргументом на користь створення власного надзахищеного простору для масових заходів безпосередньо на території президентської резиденції.

Хаос у готелі Washington Hilton, за словами Трампа, остаточно довів, що традиційні зовнішні локації не здатні забезпечити належний рівень безпеки перших осіб держави. У серії дописів у соціальних мережах та в інтерв’ю для Fox News президент наголосив, що замах ніколи б не відбувся, якби захід проходив у «військово-секретній бальній залі», яка зараз зводиться в Білому домі.

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп висловив різке невдоволення рішенням федерального судді Річарда Леона, який заборонив продовжувати наземну частину будівництва масштабної бальної зали вартістю $400 млн.

Згідно з постановою, адміністрації дозволено проводити лише підземні роботи, що стосуються зведення бункера та інших об'єктів національної безпеки. Суддя наголосив, що хоча він усвідомлює важливість захисту президента, питання безпеки не є виправданням для продовження будівництва без належного схвалення Конгресу.