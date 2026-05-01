Трамп оголосив про введення 25% мита на авто з ЄС

За словами глави Білого дому, рішення пов’язане з тим, що Євросоюз не виконує домовленості торговельної угоди зі Штатами

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня підвищить мита на легкові та вантажні автомобілі, які ввозяться до Сполучених Штатів з Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, рішення пов’язане з тим, що Європейський Союз не дотримується раніше узгодженої торговельної угоди зі США. Як зазначив президент США, мито буде підвищено до 25%

«Повністю зрозуміло та погоджено, що якщо вони вироблятимуть легкові та вантажні автомобілі на заводах у США, мита не буде. Зараз будується багато заводів з виробництва легкових та вантажних автомобілів, у які інвестується понад $100 млрд, що є рекордом в історії виробництва легкових та вантажних автомобілів. Ці заводи, на яких працюватимуть американські робітники, незабаром відкриються – такого, що відбувається сьогодні в Америці, ще ніколи не було!» – написав він.

Як відомо, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розпочали збір нового тимчасового глобального імпортного мита у розмірі 10%, водночас адміністрація президента Дональда Трампа працює над підвищенням тарифу до 15%.

До слова, як писав Bloomberg, Адміністрація президента США розпочинає глобальне розслідування проти Китаю, ЄС та десятка країн, аби відновити мита, обійшовши рішення Верховного суду Сполучених Штатів.