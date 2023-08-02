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Морські перевезення російської нафти впали до мінімуму з січня

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Морські перевезення російської нафти впали до мінімуму з січня
Захід запровадив санкції проти російської нафти
фото з відкритих джерел

Російська сира нафта стає все менш привабливою для союзників РФ

Російські морські перевезення нафти за чотири тижні до 30 липня впали до мінімуму з початку січня. Про це пише Bloomberg.

Cередні поставки за чотири тижні впали до 2,98 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з 28-денного періоду, що закінчився 8 січня, і знизилися більш ніж на 900 тис. барелів на день порівняно з піком, який спостерігався в середині травня. Більш нестабільні щотижневі потоки зросли, з рекордно рівними поставками з Арктики.

Оскільки поставки за кордон скоротилися, на російських нафтопереробних заводах у липні було перероблено більше сирої нафти, при цьому на кількох заводах завершується капітальний ремонт.

«Цифри підтверджують думку про те, що Москва дотримується зобов’язань не допустити поставок на світовий ринок разом зі своїми союзниками в коаліції виробників ОПЕК+. Спочатку Росія заявила, що скоротить видобуток нафти у відповідь на західні санкції та обмеження цін на її нафту, запроваджені після вторгнення в Україну, використовуючи лютий як базовий рівень. Але морські потоки продовжували зростати, значно знизившись лише за останні кілька тижнів», - зазначає Bloomberg.

Тепер доступність російської сирої нафти зменшилася разом із меншою кількістю барелів із Близького Сходу, знижки пропонується для поставок сирої нафти ESPO китайським покупцям з поставкою у вересні.

У більш загальному плані зростання цін і зменшення дисконту порівняно з міжнародними контрольними показниками також робить російську сиру нафту менш привабливою для індійських нафтопереробників, чиї закупівлі скоротилися другий місяць у липні.

Потепління дозволяє Росії використовувати коротший шлях уздовж свого північного узбережжя до Китаю. Щонайменше чотири танкери перевозять нафту Північним морським шляхом із портів Арктики та Балтики. Але залишається малоймовірним, що багато тіньового флоту застарілих танкерів, які використовуються для транспортування російської сирої нафти, зможуть скористатися цим маршрутом, який все ще потребує допомоги криголаму в деяких точках.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну Євросоюз суттєво скоротив частку імпорту нафтопродуктів та газу з РФ.

Теги: нафта росія санкції

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