Дрони СБУ підірвали нафтобазу з пальним в Ростовській області

Уночі місцеві почули вибух, після якого розпочалася сильна пожежа

Атаку на нафтобазу з пальним у Ростовській області Росії у ніч проти 13 липня здійснили дрони Служби безпеки України. Про це повідомило джерело «Главкома» в правоохоронних органах.

За словами нашого співрозмовника, дрони атакували обʼєкт, де зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів.

Уночі місцеві почули вибух, після якого розпочалася сильна пожежа. Для її гасіння залучили майже півсотні людей та 14 одиниць техніки, пожежі присвоїли найвищий ранг складності.

Деталі нічної бавовни в ростовській області: нафтобазу з пальним підірвали дрони СБУ pic.twitter.com/GOAPOBTcbE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 13, 2024

Джерело зазначило, що загалом уже вдалося здійснити понад 30 успішних ударів по російських нафтобазах та нафтопереробних заводах.

Нагадаємо, уранці 13 липня у Ростовській області, РФ, спалахнула нафтобаза через атаку безпілотників. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Також уранці 9 липня в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтобазі.

Раніше повідомлялося, що в російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Влада заявила про обстріл, пошкодження інфраструктури та постраждалих.

Крім того, у ніч на вівторок у Ростовській області Росії пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції.