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Україна відмовилася брати участь у засіданні Радбезу ООН під головуванням Росії

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Україна відмовилася брати участь у засіданні Радбезу ООН під головуванням Росії
Фото з відкритих джерел

Посол Кислиця проігнорував засідання Ради безпеки ООН, яке скликала РФ для обговорення постачання зброї в Україну

Сьогодні, 25 липня,  Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця відмовився брати участь у засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному Росією для обговорення теми постачання озброєння Україні. Про це повідомило представництво України при ООН. 

Згідно з заявою, це стало 16-м засіданням з вересня 2022 року, організованим Росією з метою розв'язання питання «поставки зброї в Україну». Відзначається, що засідання 25 липня проходило під головуванням Росії, яка з 1 липня 2024 року перебуває на місячному головуванні у Раді Безпеки ООН.

«Росія не має права ні з правової, ні з моральної точки зору головувати в Раді Безпеки», — йдеться в заяві української делегації.

Україна також зазначила, що Росія порушила правило 20 Тимчасового регламенту Радбезу ООН.

Видання Голос Америки повідомляє, що на засіданні головною спікеркою була Карін Кнайсль, колишня міністерка закордонних справ Австрії, яка у 2018 році запросила Володимира Путіна на своє весілля.

Кислиця заявив, що відмовився від участі в засіданні через його пропагандистську природу. «Ми не бачимо потреби бути частиною цієї постановки, цього водевілю, який відбудеться 25 числа. Це буде пропагандистське шоу», — підкреслив він.


 Нагадаємо, що у музеях України, які нині перебувають під окупацією, перебуває понад 1,4 млн одиниць зберігання, що складає 12,6% від Музейного фонду нашої країни.

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Теги: росія весілля озброєння Сергій Кислиця

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