Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію на Тамбовщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію на Тамбовщині
За словами військових, перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» остаточно зупинено
Внаслідок українського удару на об'єкті спалахнула пожежа

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, у результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинено. «Нафтоперекачувальна станція «Нікольскоє» є частиною економічної інфраструктури РФ та залучена у забезпеченні окупаційних військ російського агресора», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи ЗСУ, Головного управління розвідки завдали удару по низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, у Брянській області РФ було уражено стратегічну нафтоперекачувальну станцію «Унєча». Це найбільший вузол магістральної мережі нафтопроводів «Дружба», що належить холдингу АК «Транснєфтєпродукт», і який залучений у забезпеченні ВПК країни-агресорки. Основна функція станції – транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км.

До слова, нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

