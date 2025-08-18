Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію на Тамбовщині

Внаслідок українського удару на об'єкті спалахнула пожежа

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, у результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинено. «Нафтоперекачувальна станція «Нікольскоє» є частиною економічної інфраструктури РФ та залучена у забезпеченні окупаційних військ російського агресора», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи ЗСУ, Головного управління розвідки завдали удару по низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, у Брянській області РФ було уражено стратегічну нафтоперекачувальну станцію «Унєча». Це найбільший вузол магістральної мережі нафтопроводів «Дружба», що належить холдингу АК «Транснєфтєпродукт», і який залучений у забезпеченні ВПК країни-агресорки. Основна функція станції – транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км.

До слова, нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.