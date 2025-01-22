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Найбільший виробник курятини в Україні зазнав масштабної хакерської атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Найбільший виробник курятини в Україні зазнав масштабної хакерської атаки
Підприємства МХП продовжують працювати зі змінами у процесах
фото з відкритих джерел

Частина ІТ-інфраструктури компанії не працює

Сьогодні вночі, 22 січня, міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій МХП зазнала масштабної хакерської атаки. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що це була найбільша кібератака за всю історію компанії. Частина ІТ-інфраструктури на цей час не працює, тому відвантаження продукції відбувається в обмеженому режимі.

Підприємства МХП продовжують працювати, але зі змінами у процесах. Мережа магазинів «М‘ясомаркет» і «Їжа Свіжа», заклади «Doner Маркет» працюють та продовжують обслуговувати клієнтів.

«Наша команда усвідомлює роль МХП у підтримці харчової безпеки країни. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб відновити роботу ІТ-системи якомога швидше», – йдеться в повідомленні.

Компанія МХП заявила про масштабну кібератаку
Компанія МХП заявила про масштабну кібератаку
скріншот

Нагадаємо, у четвер, 19 грудня 2024 року, відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. У коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів

Як повідомлялося, Міністерство юстиції продовжує відновлювати роботу державних реєстрів, що постраждали від масштабної російської кібератаки. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

До слова, 20 січня було відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції.

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Теги: бізнес кібератака хакер

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