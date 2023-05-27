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Головний тіньовий перевізник нафти з РФ втратить ліцензію на 21 танкер

Діана Гасюк
glavcom.ua
Головний тіньовий перевізник нафти з РФ втратить ліцензію на 21 танкер
У тіньового перевізника нафти з РФ відкликають ліцензію 21 танкера
фото з відкритих джерел

У компанії-регулятора судноплавства Lloyd’s Register заявили, що прагнуть сприяти дотриманню санкцій щодо торгівлі російською нафтою

Глобальна компанія-регулятор судноплавства Lloyd’s Register від 3 червня відкликає ліцензії у 21 танкера індійської корпорації Gatik Ship Management, яку вважають найбільшим тіньовим перевізником нафти з РФ. Про це повідомляє Reuters.

Без ліцензії регулятора танкери не зможуть оформлювати страховки і заходити до портів. Однак у Lloyd’s Register також повідомили, що 11 суден компанії сертифіковані в індійського регулятора Indian Register of Shipping (IRClass) і, ймовірно, зможуть продовжувати вантажоперевезення з цією ліцензією.

Один із найбільших американських страховиків American Club також повідомив Reuters, що більше не надає страхового покриття для суден Gatik Ship Management, а російський страховик «Ингосстрах» заявив, що не планує працювати з Gatik у майбутньому. Причин своїх рішень вони не уточнили.

Цього року Gatik стала провідним перевізником російської нафти до Індії, використовуючи флот танкерів, що налічує понад 40 одиниць.

Раніше цього місяця голова дипломатії Єврозоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС має вжити заходів щодо Індії через перепродаж нею російської нафти до Європи.

У статті, опублікованій у Financial Times 16 травня, Боррель вказав, що «ми маємо діяти», щоб зупинити потік нафти з Росії до Індії, яка стала одним із найбільших покупців російської нафти після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Індія, яка імпортує 80% своєї нафти, перед повномасштабною війною купувала лише близько двох-трьох відсотків цього обсягу в Росії. Але коли торік ціни на нафту різко зросли, індійський уряд постійно збільшував її надходження з Росії, отримуючи великі знижки.

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Теги: Китай послуги Москва

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