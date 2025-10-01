Октоберфест 2025: мер Мюнхена вибачився за хаос на фестивалі

Дітер Райтер заявив, що у суботу на святі одночасно перебувало 300 тис. відвідувачів

Мер Мюнхена Дітер Райтер публічно вибачився за хаотичні умови на Октоберфесті минулої суботи, коли через надмірну кількість відвідувачів територію фестивалю довелося тимчасово закрити. Про це пише «Главком» із посиланням на Spiegel.

У суботу на Октоберфесті одночасно перебувало близько 300 тис. осіб. Наплив був настільки великий (особливо близько 17:00, під час зміни столиків), що в деяких місцях люди не могли рухатися. Через це вхід на територію закрили приблизно на пів години.

Мер висловив вибачення у відеозверненні в Instagram, звернувшись до тих, хто «відчував себе некомфортно» та «незахищено», а також до тих, хто «впав у паніку, наприклад, із дітьми». Він підкреслив, що такого «власне, не повинно траплятися». Райтер заявив: «Дякувати Богу, ніхто серйозно не постраждав. Нам просто пощастило». Він додав, що на подальших днях фестивалю покладатися на удачу не можна.

Мер вимагає «зробити все можливе», щоб подібний інцидент не повторився. Він наголосив на необхідності «набагато краще контролювати», скільки людей пропускати на фестиваль до повного закриття, а також краще керувати потоками відвідувачів.

Раніше дії влади та концепція безпеки зазнали критики, зокрема через оголошення по гучномовцю, яке, за словами відвідувачів, спричинило паніку.

Нагадаємо, у суботу, 20 вересня, у Мюнхені офіційно відкрився 190-й пивний фестиваль «Октоберфест» – наймасштабніше народне свято світу. Традиційно старт дійству дав мер міста Дітер Райтер, який відкрив першу діжку пива лише двома ударами молотка.