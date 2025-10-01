Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Октоберфест 2025: мер Мюнхена вибачився за хаос на фестивалі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Октоберфест 2025: мер Мюнхена вибачився за хаос на фестивалі
Мер Мюнхена вибачився за переповнений Октоберфест
фото: dpa

Дітер Райтер заявив, що у суботу на святі одночасно перебувало 300 тис. відвідувачів

Мер Мюнхена Дітер Райтер публічно вибачився за хаотичні умови на Октоберфесті минулої суботи, коли через надмірну кількість відвідувачів територію фестивалю довелося тимчасово закрити. Про це пише «Главком» із посиланням на Spiegel.

У суботу на Октоберфесті одночасно перебувало близько 300 тис. осіб. Наплив був настільки великий (особливо близько 17:00, під час зміни столиків), що в деяких місцях люди не могли рухатися. Через це вхід на територію закрили приблизно на пів години.

Мер висловив вибачення у відеозверненні в Instagram, звернувшись до тих, хто «відчував себе некомфортно» та «незахищено», а також до тих, хто «впав у паніку, наприклад, із дітьми». Він підкреслив, що такого «власне, не повинно траплятися». Райтер заявив: «Дякувати Богу, ніхто серйозно не постраждав. Нам просто пощастило». Він додав, що на подальших днях фестивалю покладатися на удачу не можна.

Мер вимагає «зробити все можливе», щоб подібний інцидент не повторився. Він наголосив на необхідності «набагато краще контролювати», скільки людей пропускати на фестиваль до повного закриття, а також краще керувати потоками відвідувачів.

Раніше дії влади та концепція безпеки зазнали критики, зокрема через оголошення по гучномовцю, яке, за словами відвідувачів, спричинило паніку.

Нагадаємо, у суботу, 20 вересня, у Мюнхені офіційно відкрився 190-й пивний фестиваль «Октоберфест» – наймасштабніше народне свято світу. Традиційно старт дійству дав мер міста Дітер Райтер, який відкрив першу діжку пива лише двома ударами молотка.

Читайте також:

Теги: фестиваль свято Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навроцький заявив про необхідність репарацій від Німеччини за Другу світову
Чому Польща знову підняла тему репарацій від Німеччини
2 вересня, 19:01
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 вересня, 00:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:00
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 вересня, 00:00
Кількість виданих віз росіянам зростає
Німеччина вимагає посилити обмеження на видачу віз росіянам
13 вересня, 03:39
Німеччина закликає до покращення протиповітряної оборони НАТО
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
12 вересня, 12:39
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 вересня, 00:00
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 вересня, 00:00
Росія веде «повітряну розвідку» в «низьких районах», тобто поблизу аеропортів ФРН
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів
24 вересня, 18:58

Соціум

Октоберфест 2025: мер Мюнхена вибачився за хаос на фестивалі
Октоберфест 2025: мер Мюнхена вибачився за хаос на фестивалі
«Заморожена бомба»: під льодовиками Антарктиди вчені виявлили понад 80 нових озер
«Заморожена бомба»: під льодовиками Антарктиди вчені виявлили понад 80 нових озер
У Польщі підлітки заманили в пастку та жорстоко познущалися з 23-річного українця
У Польщі підлітки заманили в пастку та жорстоко познущалися з 23-річного українця
Вперше за півстоліття NASA готує екіпаж до першого пілотованого обльоту Місяця
Вперше за півстоліття NASA готує екіпаж до першого пілотованого обльоту Місяця
Пілоти Lufthansa вирішили страйкувати через пенсії
Пілоти Lufthansa вирішили страйкувати через пенсії
У Німеччині закрито найбільший у світі пивний фестиваль через стрілянину і вибух
У Німеччині закрито найбільший у світі пивний фестиваль через стрілянину і вибух

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua