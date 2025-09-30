Головна Світ Соціум
Хвиля звільнень у Румунії: роботу втрачають тисячі людей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Автогалузь Румунії потерпає від хвилі звільнень
Румунські роботодавці провели масштабні скорочення у першій половині 2025 року

Румунські роботодавці провели масштабні скорочення у першій половині 2025 року. Понад сім тисяч співробітників – приблизно по тисячі на місяць – залишилися без роботи, показують офіційні дані, представлені Національним агентством з працевлаштування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Digi24.

Масова хвиля звільнень найсильніше торкнулася автомобільної промисловості. Це світова тенденція.

Наприклад, у місті Деж сотні людей можуть залишитись без роботи. Понад 200 працівників заводу, який працює в автомобільній галузі, буде звільнено з жовтня. Частина співробітників вже повідомлена, що залишаться без робочого місця. Рішення ухвалено на тлі зниження попиту на продукцію цього підприємства.

У межах повіту Клуж було звільнено понад триста співробітників. Для тих, кого торкнулися звільнення, агенції з працевлаштування пропонують професійне консультування, а також курси підготовки та перекваліфікації.

Причини звільнень варіюються від фінансових труднощів і закриття фірм до перенесення в інші країни з нижчими податками.

Рівень безробіття почав зростати і досяг майже 3,2%, згідно з офіційними даними. Нині понад 51 тис. осіб отримують допомогу з безробіття, тоді як приблизно 200 тис. безробітних не отримують фінансової підтримки. Тенденція має глобальний характер, і фахівці з підбору персоналу попереджають, що найближчим часом Румунія може постраждати ще сильніше.

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан заявив, що країна «скоріше не підтримує» введення безпольотної зони над Україною. В інтерв'ю телеканалу Antena 3 він зазначив, що хоча Румунія не виключає можливість перегляду цієї позиції в майбутньому, наразі рішення про створення такої зони не є доцільним

Теги: Румунія безробіття звільнення

