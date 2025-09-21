Головна Світ Політика
Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем
Російський літак помітили у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем
фото з відкритих джерел

Німеччина по тривозі підняла у повітря винищувачі Eurofighter

Два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря для перехоплення російського військового літака-розвідника Іл-20М над Балтійським морем у неділю, 21 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DPA.

У Військово-повітряних силах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.

У відповідь з авіабази Росток-Лааге в Німеччині вилетіли два німецькі винищувачі Eurofighter.

Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала ще більш напруженою через порушення Росією повітряного простору.

Видання Bild зазначає, що подібні незаявлені польоти російських ВПС країни НАТО фіксують у цьому регіоні регулярно. Іл-20М уже перехоплювали принаймні двічі тільки цього року — у сепні та березні.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне нагадала приклад Туреччини, яка ще десять років тому без вагань збила російський винищувач за порушення повітряного простору.

«Кордон НАТО на північному сході тестується з певною метою. Нам потрібно діяти серйозно. Туреччина подала приклад 10 років тому. Є про що замислитись», – написала вона.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Теги: літак повітря кордон винищувач Німеччина росія

