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Глава МЗС Угорщини Сійярто прибув на Закарпаття (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава МЗС Угорщини Сійярто прибув на Закарпаття (відео)
фото скріншот відео

Сійярто хоче «покращення співпраці» між Україною та Угорщиною

Сьогодні, 29 січня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув у Закарпатську область України, де, як очікується, зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Метою візиту є покращення співпраці між Угорщиною та Україною.

«Виїзд на Закарпаття. Ми хочемо покращити співпрацю між Україною та Угорщиною і зробимо все, щоб угорська громада Закарпаття повернула свої колишні права», – написав Сійярто у Facebook.

Наразі кортеж угорського міністра вже перетнув кордон із Україною. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у Telegram.

«Петер Сійярто прибув на Закарпаття для зустрічі з Кулебою.  Його кортеж перетнув кордон і заїхав на Закарпаття. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сьогодні проведе зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Єрмак зазначив, що українська сторона налаштована на відкритий діалог й обговорення двосторонніх відносин між країнами. Зокрема голови Офісу президента привітав участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

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Теги: Закарпаття Дмитро Кулеба Угорщина

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