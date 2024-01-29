Глава МЗС Угорщини Сійярто прибув на Закарпаття (відео)

Сійярто хоче «покращення співпраці» між Україною та Угорщиною

Сьогодні, 29 січня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув у Закарпатську область України, де, як очікується, зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Метою візиту є покращення співпраці між Угорщиною та Україною.

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«Виїзд на Закарпаття. Ми хочемо покращити співпрацю між Україною та Угорщиною і зробимо все, щоб угорська громада Закарпаття повернула свої колишні права», – написав Сійярто у Facebook.

Наразі кортеж угорського міністра вже перетнув кордон із Україною. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у Telegram.

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«Петер Сійярто прибув на Закарпаття для зустрічі з Кулебою. Його кортеж перетнув кордон і заїхав на Закарпаття. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сьогодні проведе зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Єрмак зазначив, що українська сторона налаштована на відкритий діалог й обговорення двосторонніх відносин між країнами. Зокрема голови Офісу президента привітав участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.