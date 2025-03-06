Нові ціни на каву, сік і арахісове масло: відповідь Канади на тарифи США

Канадські провінції, приміром такі як Британська Колумбія, роблять ставку на заміщення імпорту із США та обіцяють підтримку місцевого бізнесу

Одна з провінцій Канади блискавично відреагувала на недружні дії з боку США. Прем'єр Британської Колумбії Девід Ебі зробив звернення до канадців та пообіцяв підтримку у «погані» часи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vancouverok.

Девід Ебі виступив з офіційною заявою. Текст звернення прем'єра Британської Колумбії розміщено на сайті уряду. Ебі підкреслив, що влада вживе заходів у відповідь на 25% мита щодо канадських товарів з боку США.

Так, раніше федеральні чиновники попередили, що 25% мита у відповідь з боку Канади на 1300 товарів зі США призведуть до зростання цін на продукти харчування і не тільки. І в переліку не лише американська кава, апельсиновий сік та арахісова олія.

Щодо Британської Колумбії, то для початку в провінції приберуть весь американський алкоголь – так, як це зробили в Онтаріо. Далі уряд «віддаватиме пріоритет товарам з Британської Колумбії та Канади для інфраструктурних проєктів і надаватиме підтримку галузям, які найбільше постраждали від тарифів».

«Федеральний уряд пообіцяв, що доходи від тарифів у відповідь, про які було оголошено, будуть перерозподілені між підприємствами та приватними особами для надання підтримки. Ми простежимо, щоб це сталося.... Сьогодні ми ведемо розмови, про які ніколи не думали, що вестимемо. Сьогодні у нас є шанс як у канадців та жителів Британської Колумбії донести свою думку. У продуктовому магазині купуйте товари із Британської Колумбії, купуйте канадські товари. Якщо ви маєте вибір, куди поїхати, уникайте Сполучених Штатів. Завітайте до будь-якого місця в Канаді або в іншій країні світу», – сказав Девід Ебі.

Нагадаємо, перша доба торгової війни США щодо Канади вже принесла відчутні результати. Тепер канадці не зможуть купувати низку продуктів, а американці – продавати їх Канаді.

Крім цього, більшість канадських споживачів заявили, що стали рідше купувати товари американського виробництва та замовляти товари на Amazon.