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«Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща – нас»: Кулеба про можливий альянс

Христина Петренко
glavcom.ua
«Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща – нас»: Кулеба про можливий альянс
Вперше в історії вся Європа від Лісабона до Києва житиме як одне ціле
фото з відкритих джерел

Дві країни повинні почати говорити про те, що вони будуть разом робити в ЄС

Україна та Польща вже повинні думати про те, як будувати свій альянс у рамках Європейського Союзу, оскільки дві держави будуть сильними гравцями, які посилюватимуть одне одного. Про це в інтервʼю Układ Sił заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Я вважаю, що те, про що ми повинні говорити, про що ми повинні вже починати думати, це українсько-польський альянс в рамках Європейського Союзу. Тому що ми будемо двома дуже сильними гравцями. Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща зробить нас сильнішими», – сказав він.

Міністр впевнений, що Польща та Україна повинні не грати в гру балансування з франко-німецьким альянсом чи будь-яким іншим обʼєднанням у Європі, а починати справжню розмову про те, як вирішувати двосторонні проблеми на шляху до ЄС.

На думку Кулеби, події навколо вантажівок та експорту зерна розчаровують і не мають відбуватися; сторони мають знайти способи та механізми, щоб цьому запобігти.

«Чим глибше ми заглиблюємося в переговори про вступ, тим більше таких питань буде виникати з різних сторін. Поляки та українці повинні не допускати переростання таких ситуацій у проблеми та вирішувати їх швидко та дружньо, оскільки нам уже не вдалося запобігти їх виникненню», – відзначив глава МЗС України.

Також Кулеба наголосив, що дві країни повинні почати говорити про те, що вони будуть разом робити в ЄС, та який буде їхній внесок у формування Європи.

«Коли відбудеться розширення, і Західні Балкани, і вся Східна Європа будуть частиною одного політичного проєкту, європейського політичного проєкту, за винятком Білорусі. Вперше в історії вся Європа від Лісабона до Києва житиме як одне ціле. Українці та поляки будуть частиною цього великого проєкту і матимуть свою роль. Це той вид стратегічної дискусії та партнерства, до якого, на мою думку, ми повинні прагнути», – підсумував міністр.

Раніше Дмитро Кулеба розповів, про що міністр закордонних справ Франції домовлявся у Києві. Відомо, що сторони обговорили подальше постачання систем і ракет для захисту українського неба, а також постачання до України дронів.

До слова, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейн розповів, що Польща готується до ймовірної нової хвилі біженців з України.

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Теги: Дмитро Кулеба Україна Європа Польща

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