«Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща – нас»: Кулеба про можливий альянс

Вперше в історії вся Європа від Лісабона до Києва житиме як одне ціле

Дві країни повинні почати говорити про те, що вони будуть разом робити в ЄС

Україна та Польща вже повинні думати про те, як будувати свій альянс у рамках Європейського Союзу, оскільки дві держави будуть сильними гравцями, які посилюватимуть одне одного. Про це в інтервʼю Układ Sił заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я вважаю, що те, про що ми повинні говорити, про що ми повинні вже починати думати, це українсько-польський альянс в рамках Європейського Союзу. Тому що ми будемо двома дуже сильними гравцями. Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща зробить нас сильнішими», – сказав він.

Міністр впевнений, що Польща та Україна повинні не грати в гру балансування з франко-німецьким альянсом чи будь-яким іншим обʼєднанням у Європі, а починати справжню розмову про те, як вирішувати двосторонні проблеми на шляху до ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На думку Кулеби, події навколо вантажівок та експорту зерна розчаровують і не мають відбуватися; сторони мають знайти способи та механізми, щоб цьому запобігти.

«Чим глибше ми заглиблюємося в переговори про вступ, тим більше таких питань буде виникати з різних сторін. Поляки та українці повинні не допускати переростання таких ситуацій у проблеми та вирішувати їх швидко та дружньо, оскільки нам уже не вдалося запобігти їх виникненню», – відзначив глава МЗС України.

Також Кулеба наголосив, що дві країни повинні почати говорити про те, що вони будуть разом робити в ЄС, та який буде їхній внесок у формування Європи.

«Коли відбудеться розширення, і Західні Балкани, і вся Східна Європа будуть частиною одного політичного проєкту, європейського політичного проєкту, за винятком Білорусі. Вперше в історії вся Європа від Лісабона до Києва житиме як одне ціле. Українці та поляки будуть частиною цього великого проєкту і матимуть свою роль. Це той вид стратегічної дискусії та партнерства, до якого, на мою думку, ми повинні прагнути», – підсумував міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Дмитро Кулеба розповів, про що міністр закордонних справ Франції домовлявся у Києві. Відомо, що сторони обговорили подальше постачання систем і ракет для захисту українського неба, а також постачання до України дронів.

До слова, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейн розповів, що Польща готується до ймовірної нової хвилі біженців з України.