Депутат Бундестагу закликає негайно передати Україні бойову авіацію та далекобійні ракети

«Необхідно поставити Україні ракети великої дальності, щоб гарантувати можливість завдавати високоточні удари углиб окупованої території»

Для успішного контрнаступу Україна має зараз отримати бойову авіацію та ракети дальнього радіусу дії, зокрема, німецькі ракети Taurus, американські ATACAMS та більшу кількість британських Storm Shadow. Захід має піти ва-банк і передати Україні все, що можливо для якнайшвидшого звільнення українських територій.

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Про це у коментарі Guildhall заявив депутат німецького Бундестагу від ХДС/ХСС, член комітету з міжнародних відносин Родеріх Кізеветтер.

«Необхідно поставити Україні ракети великої дальності, щоб гарантувати можливість завдавати високоточні удари углиб окупованої території. Для успішного контрнаступу важливо, щоб Україна випереджала ситуацію, тобто була у військовому відношенні здатна компенсувати перевагу противника в кількості особового складу та техніки на полі бою якістю. Цього можна досягти лише при постачанні систем озброєння, які дозволяють Україні знищувати російські лінії постачання далеко за лінією фронту, тим самим відрізаючи агресора та розчищаючи поле бою для українських сухопутних військ», – заявив політик.

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«Крім того, необхідна підтримка військ, які проводять наступальні дії з повітря. Таким чином, необхідно забезпечити можливість проведення повноцінної загальновійськової операції, в тому числі і із застосуванням авіації. Це означає, що якщо ми хочемо досягти успіху, винищувачі та системи дальньої дії, такі як крилаті ракети Taurus, збільшення числа Storm-Shadow і постачання безпілотників дальньої дії, про що вже оголосила Великобританія, артилерійські ракети дальньої дії та ATACMS повинні бути доставлені зараз», – підсумував Родеріх Кізеветтер.

«Для досягнення успіху партнери України мають нарешті піти ва-банк, тобто поставити все, що Україна може застосувати у загальновійськовій битві та послужити визволенню української території», – підсумував Родеріх Кізеветтер.

Нагадаємо, 13 червня в Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України заявили, що російські війська замінували та системно підривають малі гідротехнічні споруди на територіях, де ведуть контрнаступ ЗСУ.

Так, у ніч проти 6 червня російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Україна охарактеризувала вибух Каховської ГЕС як найбільшої технологічної катастрофи в Європі за останні десять років.

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25 травня російські окупаційні сили підірвали дамбу Карлівського водосховища на Донеччині.

8 червня було підірвано дамбу між селами Переміжне та Чорноземне у Запорізькій області.

11 червня Збройні Сили РФ підірвали дамбу біля населеного пункту Новодарівка на кордоні Донецької та Запорізької областей.