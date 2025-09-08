Головна Світ Економіка
Країни ОПЕК+ знову домовилися збільшити видобуток нафти

Ростислав Вонс
Країни ОПЕК+ знову домовилися збільшити видобуток нафти
Країни ОПЕК починаючи з квітня 2025 року змінили стратегію видобутку нафти
Минулого місяця країни-члени ОПЕК погодилися з вересня збільшити щоденний видобуток нафти на 547 тис. барелів

Організація країн-експортерів нафти погодилася з жовтня збільшити видобуток нафти на 137 тис. барелів на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час онлайн-зустрічі у неділю, 7 вересня, вісім держав-членів ОПЕК підтримали відповідне рішення. Водночас картель залишає за собою право прискорити, призупинити або повністю скасувати підвищення на наступних засіданнях. Найближча зустріч країн-учасниць призначена на 5 жовтня.

Збільшення видобутку відбувається на тлі прагнення Саудівської Аравії покарати Казахстан за перевищення квот на виробництво. Водночас Об’єднані Арабські Емірати вже завершили розширення власних потужностей для нафтовидобутку.

Нагадаємо, країни-члени ОПЕК+ погодилися з вересня збільшити щоденний видобуток нафти на 547 тис. барелів. Такий крок є відповіддю на побоювання щодо потенційних збоїв у постачанні нафти, пов’язаних із ситуацією навколо Росії.

До слова, Росія має близько 13,2 млрд тонн рентабельних підтверджених запасів нафти – обсягів, яких за нинішніх темпів видобутку вистачить орієнтовно на 25 років. При цьому 96% фонду надр уже розподілено, що свідчить про майже повне використання доступних родовищ.

Одноразові права на видобування вуглеводнів РФ становили $50 млн за результатами аукціонів 2024 року. Це удвічі менше, ніж доходи від розсипного видобутку золота – менш значущого сектору.

