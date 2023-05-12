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Президент ПАР відреагував на звинувачення у постачанні зброї Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент ПАР відреагував на звинувачення у постачанні зброї Росії
Представники президента ПАР Сиріла Рамафоси висловили розчарування заявами США про передачу Росії зброї
фото з відкритих джерел

Уряд країни погодився провести незалежне розслідування

Канцелярія президента Південно-Африканської Песпубліки обурено відреагувала на заяви США щодо постачання зброї росіянам і зажадала доказів від американської розвідки.

Представники президента ПАР Сиріла Рамафоси висловили розчарування заявами США про передачу Росії зброї і охарактеризували такі заяви як «голослівні». Там зазначили, що такі заяви підривають «дух співробітництва та партнерства» між країнами.

У ПАР розповіли, що хоча жодних доказів щодо завантаження зброї на російське судно Lady R США поки не надавали, уряд погодився провести незалежне розслідування.

У Рамафоси також додали, що тему Lady R порушували на останніх зустрічах між представниками ПАР та США і досягли згоди щодо подальшого розслідування і обміну доказами у справі.

«Розчаровує той факт, що посол США зайняв контрпродуктивну публічну позицію, яка підриває досягнуте розуміння з цього питання та дуже позитивні та конструктивні відносини між двома делегаціями», — зазначили в офісі президента ПАР.

Нагадаємо, посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 по 8 грудня 2022 року. У Вашингтоні впевнені, що представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до РФ.

До відома, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. У зв'язку з цим Преторія, де у серпні відбудеться саміт БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР), має заарештувати його після прибуття.

Теги: США зброя саміт війна путін боєприпаси БРІКС Південно-Африканська республіка

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