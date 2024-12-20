Масштабна ракетно-дронова атака РФ: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України

У ніч на 20 грудня 2024 року (із 19.00 19 грудня) противник завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курщини та 65-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

Станом на 09.30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок нічного ракетного-дронового удару уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

У Повітряних силах уточнили, що близько 7.00 20 грудня 2024 противник завдав удару по столиці України п'ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей РФ.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву.

«На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили звернулися з проханняи до громадян миттєво реагувати на повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння, адже часу на те, щоб знайти укриття дуже мало і порадили дотримуватися рекомендацій екстрених служб.

Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки на Київ декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація. Так, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.