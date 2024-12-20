Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масштабна ракетно-дронова атака РФ: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Масштабна ракетно-дронова атака РФ: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків)
фото з відкритих джерел

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України

У ніч на 20 грудня 2024 року (із 19.00 19 грудня) противник завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курщини та 65-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів
Станом на 09.30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів
інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

Станом на 09.30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок нічного ракетного-дронового удару уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

У Повітряних силах уточнили, що близько 7.00 20 грудня 2024 противник завдав удару по столиці України п'ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей РФ. 

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву.

«На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені», – йдеться у повідомленні. 

Повітряні сили звернулися з проханняи до громадян миттєво реагувати на повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння, адже часу на те, щоб знайти укриття дуже мало і порадили дотримуватися рекомендацій екстрених служб. 

Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки на Київ декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація. Так, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

Теги: Віталій Кличко авіація напад укриття озброєння балістичні ракети Кинджал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Норвезький зенітний ракетний комплекс Nasams середньої дальності
В Україну прибула система ППО Nasams від Канади
22 листопада, 22:00
Поольство Іспанії у Києві
Загроза масованої атаки: які посольства призупиняють роботу у Києві (список)
20 листопада, 14:56
Адміністрація Байдена схвалила передачу Україні протипіхотних мін
Які рішення Байдена допоможуть Трампу закінчити війну в Україні: деталі від Bloomberg
24 листопада, 11:02
Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати від нових російських ракет ,каже Зеленський
Україна досліджує уламки нової ракети, щоб протидіяти РФ – Зеленський
24 листопада, 20:52
Трампу та його родині могла загрожувати небезпека
У США арештовано чоловіка, який погрожував убити Трампа та його родину
27 листопада, 11:34
Нідерланди приєдналися до ініціативи розробки далекобійних ракет
Нідерланди приєдналися до ініціативи розробки далекобійних ракет
28 листопада, 02:51
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом
Візит кандидата на посаду канцлера ФРН, посилення обмежень карткових переказів. Головне за 9 грудня
9 грудня, 21:00
Транспортний засіб Wolfhound із лазерною енергетичною зброєю
Велика Британія провела випробування лазерної зброї: може збивати дрони
11 грудня, 15:50
Польща підняла авіацію через масований обстріл України
Польща підняла авіацію через масований обстріл України
13 грудня, 08:34

Події в Україні

Масштабна ракетно-дронова атака РФ: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Масштабна ракетно-дронова атака РФ: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Сервісні центри МВС тимчасово не надають низку послуг: в чому причина
Сервісні центри МВС тимчасово не надають низку послуг: в чому причина
В Україні завершено випробування безпілотників на оптоволокні
В Україні завершено випробування безпілотників на оптоволокні
Відразу після школи підписав контракт із ЗСУ. Згадаймо майора розвідки Миколу Дупешка
Відразу після школи підписав контракт із ЗСУ. Згадаймо майора розвідки Миколу Дупешка
Ранкова атака на Херсон: кількість постраждалих зростає, є загиблий
Ранкова атака на Херсон: кількість постраждалих зростає, є загиблий
Росіяни вночі вдарили по інфраструктурі Сум
Росіяни вночі вдарили по інфраструктурі Сум

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
21K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
15K
Нардепи Яременко та Порошенко ледь не побилися в парламенті (відео)
6244
Росіяни ставили Путіну незручні питання на пресконференції (фото)
5065
Російський «шахед» летів знищувати українську енергетику, його збили з Мі-8 (відео)

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua