«Орєшнік» загрожує руйнівними наслідками для Європи – Washington Post

The Washington Post: Застосування російськими збройними силами ракети «Орєшнік» послужило для Заходу «потужним сигналом»

Новітня російська балістична ракета середньої дальності «Орєшнік» навіть у неядерному виконанні може загрожувати катастрофічними наслідками для Європи. Таку оцінку наводить газета The Washington Post.

На думку видання, застосування російськими збройними силами ракети «Орєшнік» послужило для Заходу «потужним сигналом» про рішучість російського керівництва «послабити НАТО, розколоти Європу та США, а також утримати Європу від підтримки України та змінити архітектуру безпеки в Європі відповідно до російського бачення».

Газета наводить думку аналітиків, за словами яких «Орєшнік» є прямою загрозою потенційно катастрофічних наслідків для Європи навіть у неядерному виконанні».

The Washington Post, зокрема, цитує експерта американського Центру військово-морського аналізу (CNA) Декера Евелета, який зазначив: застосування кількох ракет «Орєшнік» у конвенційному виконанні загрожує знищенням великої кількості баз ВПС та інших військових об'єктів на території Європи.

«Ракета «Орєшнік», ймовірно, здатна доставити до Європи шість ядерних боєголовок протягом 15-20 хвилин, і через швидкість і траєкторію польоту її перехопити було б вкрай складно», – зазначив він.

До слова, боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини. За їх словами, застосування нової зброї більше схоже на попередження, яке Росія зробила Україні через застосування західних ракет по території країни-агресорки.