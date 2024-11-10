Україна втратить допомогу від США? Син Трампа зробив заяву

Дональд Трамп-молодший натякає, що Україна може втратити допомогу від США

Дональд Трамп-молодший опублікував пост про президента України

Син новообраного президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський «втратить допомогу». За його словами, це станеться через 38 днів. Відповідне відео він опублікував в Instagram.

Дональд Трамп-молодший опублікував чорно-білий мем, де на очільника України сиплються долари та підписав: «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».

Дональд Трамп-молодший зробив заяву про допомогу Україні скріншот

Ймовірно, син Трампа мав на увазі дату, коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах. Однак інавгурація президента відбудеться 20 січня.

Нагадаємо, що у США завершився підрахунок голосів на виборах президента. Дональд Трамп здобув перемогу у всіх так званих «хитких» штатах.

До слова, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

Як повідомлялося, ймовірна поразка України у війні з Росією означатиме поразку Сполучених Штатів Америки. Водночас Дональд Трамп – не з тих людей, які готові програвати. Таку думку виразив народний депутат від «Батьківщини» Іван Крулько у матеріалі «Главкома»: «Чому не треба боятися Трампа? Пряма мова українських спостерігачів на американських виборах».