Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Діпстрайк на 1400 км: СБУ підтверджує удар безпілотників по заводу «Газпрому»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Діпстрайк на 1400 км: СБУ підтверджує удар безпілотників по заводу «Газпрому»
Кожен удар по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України
фото: скріншот з відео

Джерело в СБУ зазначає, що Служба «системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет РФ»

Служба безпеки України (СБУ) завдала удару далекобійними безпілотниками по нафтопереробному та нафтохімічному заводу «Газпром Нафтохім Салават», що розташований у Башкортостані (РФ), за 1400 км від українського кордону. Атака спричинила пожежу на підприємстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4, яку називають «серцем» заводу. Ця установка використовується для очищення нафти, а потім переробляє її на бензин, дизельне пальне, гас та мазут. Місцеві Telegram-канали та представники влади Башкортостану підтвердили факт атаки, а на території заводу фіксують сильну пожежу та стовп чорного диму.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Джерело в СБУ зазначає, що Служба «системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет РФ». Кожен удар по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. «Діпстрайки вглиб РФ демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує», – повідомило джерело.

Як відомо, сьогодні, 18 вересня, дрони атакували нафтохімічний комплекс «Газпрому» в місті Салават. Завод спалахнув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника адміністрації Башкортостану Радія Хабірова.

«Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих і постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, охорона підприємства намагалася відкрити вогонь по дронах. Ступінь пошкоджень з'ясовується.

Читайте також:

Теги: СБУ росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літак також може використовуватись для повітряної розвідки
Російська армія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34
15 вересня, 15:51
За даними російських медіа, маса бойової частини ракети становить близько 300-400 кг
Росія випробувала біля кордонів НАТО гіперзвукову ракету «Циркон»
14 вересня, 15:59
Попри дію конвенції РФ на постійній основі катує та знущається з українських полонених
Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції проти катувань
8 вересня, 10:36
Майже 20 тис. українських дітей були примусово переміщені або депортовані владою РФ
Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей
3 вересня, 15:18
Британська розвідка вважає, що Росія розглядає викрадених українських дітей як джерело поповнення для російської армії
Британська розвідка назвала причини викрадення росіянами українських дітей
3 вересня, 14:05
Рішення Трампа запровадити 50% мита на індійські товари може призвести до скорочення експорту на понад 40%
Мита Трампа суттєво знизять доходи Індії від російської нафти – Reuters
27 серпня, 23:40
Однією з таких розробок є дрон під назвою «Ялинка»
ISW повідомляє про російські дрони-перехоплювачі зі штучним інтелектом
25 серпня, 20:22
Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій «А» СБУ
Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій «А» СБУ
25 серпня, 12:10
Західну частину Києва затягнуло димом після комбінованого обстрілу
Комбінована атака на Україну: головне за ніч
21 серпня, 05:59

Події в Україні

Україна повернула тіла полеглих воїнів
Україна повернула тіла полеглих воїнів
Діпстрайк на 1400 км: СБУ підтверджує удар безпілотників по заводу «Газпрому»
Діпстрайк на 1400 км: СБУ підтверджує удар безпілотників по заводу «Газпрому»
«Шансів немає». Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» оцінив ситуацію з водою на окупованому Донбасі
«Шансів немає». Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» оцінив ситуацію з водою на окупованому Донбасі
На кордоні з Польщею тестується нова система перетину, можливі затримки
На кордоні з Польщею тестується нова система перетину, можливі затримки
Центр протидії дезінформації повідомив, чи зайшли окупанти в центр Куп'янська
Центр протидії дезінформації повідомив, чи зайшли окупанти в центр Куп'янська
У KLR Bus поінформували про допомогу ЗСУ та волонтерську діяльність
У KLR Bus поінформували про допомогу ЗСУ та волонтерську діяльність

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УМЦ МП
Сьогодні, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua