Діпстрайк на 1400 км: СБУ підтверджує удар безпілотників по заводу «Газпрому»

Кожен удар по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України

Служба безпеки України (СБУ) завдала удару далекобійними безпілотниками по нафтопереробному та нафтохімічному заводу «Газпром Нафтохім Салават», що розташований у Башкортостані (РФ), за 1400 км від українського кордону. Атака спричинила пожежу на підприємстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4, яку називають «серцем» заводу. Ця установка використовується для очищення нафти, а потім переробляє її на бензин, дизельне пальне, гас та мазут. Місцеві Telegram-канали та представники влади Башкортостану підтвердили факт атаки, а на території заводу фіксують сильну пожежу та стовп чорного диму.

Джерело в СБУ зазначає, що Служба «системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет РФ». Кожен удар по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. «Діпстрайки вглиб РФ демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує», – повідомило джерело.

Як відомо, сьогодні, 18 вересня, дрони атакували нафтохімічний комплекс «Газпрому» в місті Салават. Завод спалахнув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника адміністрації Башкортостану Радія Хабірова.

«Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих і постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, охорона підприємства намагалася відкрити вогонь по дронах. Ступінь пошкоджень з'ясовується.