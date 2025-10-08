Головна Світ Економіка
Індія почала оплачувати російську нафту в юанях – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Індія почала оплачувати російську нафту в юанях – Reuters
фото з відкритих джерел

Державна індійська компанія нещодавно провела оплату в юанях за дві-три партії російської нафти

Трейдери, які постачають російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних компаній розрахунків у китайських юанях. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, одна з компаній уже здійснила оплату в цій валюті.

За інформацією джерел агентства, державна компанія Indian Oil Corp нещодавно провела оплату в юанях за дві-три партії російської нафти.

Після запровадження західних санкцій проти Росії у 2022 році світові нафтові трейдери почали дедалі частіше використовувати альтернативні валюти, насамперед юань і дирхам ОАЕ, замість долара, який традиційно домінував у таких угодах.

У 2023 році індійські держкомпанії вже здійснювали окремі платежі в юанях, однак згодом припинили через політичне напруження між Делі та Пекіном. Попри це, приватні нафтопереробники продовжували використовувати китайську валюту.

Нині трейдери прагнуть спростити систему розрахунків: раніше вони були змушені конвертувати платежі з дирхамів або доларів у юані, адже саме юань можна напряму обміняти на російські рублі. Відмова від проміжних конверсій дозволяє зменшити витрати.

За даними Reuters, постачальники й надалі фіксують ціни на російську нафту в доларах, аби не порушувати обмеження, встановлені Євросоюзом, але прагнуть отримувати еквівалентну оплату у юанях.

Експерти відзначають, що такі розрахунки розширюють можливості Індії щодо закупівлі російської нафти, адже деякі трейдери більше не приймають інші валюти.

Як повідомлялося, Росії знадобиться не менше п’яти років на будівництво газопроводу до Китаю і ще стільки ж – для поступового збільшення обсягів поставок. 

Гендиректор «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що під час нещодавнього візиту Володимира Путіна до Китаю було підписано «юридично зобов’язуючий меморандум» щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2».

Як зазначає Reuters, цей крок демонструє спробу Москви переорієнтувати свої енергетичні ресурси на азійські ринки після втрати європейського, колишнього головного споживача російського газу, через західні санкції.

Відомо, що Росія стає все більш залежною від Китаю, оскільки вимушена продавати природний газ Пекіну за цінами, які значно нижчі, ніж для Туреччини та своїх нечисленних європейських клієнтів. Про це свідчать прогнози Мінекономіки РФ.

Згідно з цими прогнозами, протягом найближчих трьох років ціна на газ для Китаю буде мінімум на 27% нижчою, ніж для західних ринків. У 2025 році очікується, що цей розрив зросте до 38%.

Середня вартість експорту до КНР оцінюється в $248 за тисячу кубометрів. Для європейських і турецького ринків ця ціна складатиме $402 за тисячу кубометрів.

