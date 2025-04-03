Південна Корея надала Україні пакет допомоги на $100 млн

Південна Корея продовжує підтримку України

Південна Корея надала $100 млн на підтримку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів зустріч з корейським колегою Чо Те Юлем. Сибіга відзначив у повідомленні про новий пакет допомоги для України.

«Я був радий поспілкуватися з Чо Те Юлем і подякувати Республіці Корея за її підтримку, в тому числі за сьогоднішній новий пакет допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів. Я вітаю участь мого колеги в сьогоднішньому засіданні міністрів НАТО як знак того, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана», – зазначив глава МЗС

Також Сибіга повідомив, що під час зустрічі з Чо Те Юлем вони обговорили зміцнення зв'язків «і спільні зусилля з протидії поглибленню співпраці між Росією і КНДР, яка загрожує обом нашим регіонам України».

Нагадаємо, що Данія оголосила про надання 25-го пакета допомоги Україні. Новий пакет допомоги на 6,7 млрд данських крон (майже $970 млн) розрахований на забезпечення підтримки України протягом 2025-2027 років і фінансується за рахунок коштів Українського фонду.

До слова, Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України розміром 16 млрд крон ($1,6 млрд).

За словами шведського міністра, найбільшу частину пакета допомоги, 9,2 млрд крон, виділять на військове обладнання, яке Стокгольм закупить під керівництвом Шведського управління з матеріального забезпечення оборони.