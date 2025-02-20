Дональд Трамп здійснює мрію Сталіна – The Hill

Політика Трампа нагадала колишньому послу США в Японії про Сталіна

Колишній посол США вважає, що Трамп своїми діями руйнує НАТО

Колишній посол США в Японії Рам Емануель заявив, що американський президент Дональд Трамп зараз розколює НАТО, втілюючи мрію радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Hill.

Емануель приєднався до подкасту «Hooks on Tap» зі стратегами Демократичної партії Девідом Аксельродом і Майком Мерфі, щоб обговорити те, як Трамп веде мирні переговори, і занепокоєння, яке поширюється Європою, через звинувачення у війні президента України Володимира Зеленського, називаючи його «диктатором без виборів».

Експосол стверджує, що після Другої світової війни нібито «головною метою» Москви була руйнація НАТО.

«З часів Йосипа Сталіна це була єдина мета, і американський президент здійснив його мрію», – сказав колишній американський посол у Японії.

За словами дипломата, для Москви Дональд Трамп став «величезним активом».

Як відомо, після приходу до влади Трамп почав висловлювати сумніви щодо доцільності витрат США на потреби Північноатлантичного альянсу. За його словами, він має намір вимагати від усіх членів НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП.

Також американський президент зазначав, що інші країни НАТО мають збільшити витрати на Україну. За його словами, російсько-українська війна впливає на європейські країни набагато більше, ніж на США.

До слова, США можуть включити автоматичне надання членства Україні в НАТО як гарантію безпеки в разі порушення мирної угоди Росією.