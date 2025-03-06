Експорт нафти зі США до Індії досяг дворічного максимуму на тлі санкцій проти Росії

Санкції проти російських танкерів підштовхнули індійських покупців до пошуку інших постачальників

Експорт сирої нафти зі США до Індії минулого місяця досяг найвищого рівня за останні два роки, оскільки нафтопереробні заводи в країні шукали альтернативні джерела постачання після посилення санкцій США щодо російських виробників і танкерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з даними компанії Kpler, у лютому США експортували до Індії приблизно 357 тис. барелів нафти на добу. Для порівняння, минулого року цей показник становив близько 221 тис. барелів на добу.

Зростання експорту до Індії демонструє, як серія санкцій, запроваджених Вашингтоном з жовтня проти суден і компаній, що працюють з іранською та російською нафтою, порушує торгівлю з основними імпортерами цих енергоресурсів.

Минулого місяця Індія заявила, що її закупівлі енергоносіїв у США можуть зрости до $25 млрд у найближчому майбутньому порівняно з 15 мільярдами доларів минулого року.

«Індійські нафтопереробні заводи прагнуть диверсифікувати постачання сирої нафти, особливо легкої малосірчистої», – зазначив Рохіт Ратход, старший аналітик компанії Vortexa, що відстежує рух суден.

«Санкції проти російських танкерів, запроваджені нещодавно, лише підштовхнули індійських покупців до пошуку інших постачальників», – додав він.

За даними Kpler, близько 80% нафти, яку США відправили до Індії, становила легка малосірчиста нафта West Texas Intermediate-Midland.

Серед найбільших покупців були Indian Oil Corp (IOC), Reliance Industries (RELI) і Bharat Petroleum Corp (BPCL). З американського боку основними постачальниками виступили нафтова компанія Occidental Petroleum (OXY), великі виробники Equinor (EQNR) і Exxon Mobil (XOM), а також трейдер Gunvor (GGL).

Нагадаємо, після того, як президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні, ціни на нафту у світі почали знижуватися.

До слова, Державний департамент США та Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) ввели санкції проти низки осіб і суден, які беруть участь у нафтовій та нафтохімічній промисловості Ірану. Обмеження спрямовані на так званий «тіньовий флот» країни.