Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Експорт нафти зі США до Індії досяг дворічного максимуму на тлі санкцій проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Експорт нафти зі США до Індії досяг дворічного максимуму на тлі санкцій проти Росії
Минулого місяця США експортували до Індії понад 350 тис. барелів нафти на добу
фото з відкритих джерел

Санкції проти російських танкерів підштовхнули індійських покупців до пошуку інших постачальників

Експорт сирої нафти зі США до Індії минулого місяця досяг найвищого рівня за останні два роки, оскільки нафтопереробні заводи в країні шукали альтернативні джерела постачання після посилення санкцій США щодо російських виробників і танкерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з даними компанії Kpler, у лютому США експортували до Індії приблизно 357 тис. барелів нафти на добу. Для порівняння, минулого року цей показник становив близько 221 тис. барелів на добу.

Зростання експорту до Індії демонструє, як серія санкцій, запроваджених Вашингтоном з жовтня проти суден і компаній, що працюють з іранською та російською нафтою, порушує торгівлю з основними імпортерами цих енергоресурсів.

Минулого місяця Індія заявила, що її закупівлі енергоносіїв у США можуть зрости до $25 млрд у найближчому майбутньому порівняно з 15 мільярдами доларів минулого року.

«Індійські нафтопереробні заводи прагнуть диверсифікувати постачання сирої нафти, особливо легкої малосірчистої», – зазначив Рохіт Ратход, старший аналітик компанії Vortexa, що відстежує рух суден.

«Санкції проти російських танкерів, запроваджені нещодавно, лише підштовхнули індійських покупців до пошуку інших постачальників», – додав він.

За даними Kpler, близько 80% нафти, яку США відправили до Індії, становила легка малосірчиста нафта West Texas Intermediate-Midland.

Серед найбільших покупців були Indian Oil Corp (IOC), Reliance Industries (RELI) і Bharat Petroleum Corp (BPCL). З американського боку основними постачальниками виступили нафтова компанія Occidental Petroleum (OXY), великі виробники Equinor (EQNR) і Exxon Mobil (XOM), а також трейдер Gunvor (GGL).

Нагадаємо, після того, як президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні, ціни на нафту у світі почали знижуватися.

До слова, Державний департамент США та Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) ввели санкції проти низки осіб і суден, які беруть участь у нафтовій та нафтохімічній промисловості Ірану. Обмеження спрямовані на так званий «тіньовий флот» країни.

Теги: санкції росія нафта Індія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед основних чинників зростання інтересу до громадянства Британії – президентська кампанія та перемога Трампа на виборах, а також податкові реформи у Великій Британії
Американці масово змінюють громадянство. FT назвала країну, яка отримала найбільше заявок
4 березня, 10:14
Не дивно, що уповноважений Трампом «політкуховар» після тригодинної бесіди з підполковником КДБ Путіним заявив, що «подружив» із ним
«Політичні куховарки» Трампа або Вербуй, Воване, донесхочу!
1 березня, 17:07
Відносини між США і Україною: що далі?
Відносини між США і Україною: що далі?
24 лютого, 14:14
Джей Ді Венс колишнього єврокомісара
Віцепрезидент США розкритикував керівництво ЄС
14 лютого, 16:45
За словами Венса, варіант виправлення американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори сумлінно, залишається «на столі»
США можуть перекинути до України війська. Віцепрезидент Венс назвав умову
14 лютого, 08:18
Любов Любчик, Голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конґресу Українців
Любов Любчик: Українські діти відмовляються від української системи освіти – втрати шалені
14 лютого, 06:15
Шольц наголосив на тому, що навіть після досягнення миру Україна повинна мати можливість розвиватися
Якою має бути мирна угода з РФ? Шольц окреслив своє бачення
13 лютого, 15:07
Трамп не бачить Україну в НАТО
Трамп закрив Україні шлях до НАТО – CBS News
12 лютого, 23:45
Війна диктує суттєві зміни елементів у тактиці
Чотири ключові принципи сучасної війни. Чому стара тактика неефективна
8 лютого, 11:22

Економіка

Експорт нафти зі США до Індії досяг дворічного максимуму на тлі санкцій проти Росії
Експорт нафти зі США до Індії досяг дворічного максимуму на тлі санкцій проти Росії
Друзі Путіна збираються купити найбільший родинний бізнес у Німеччині
Друзі Путіна збираються купити найбільший родинний бізнес у Німеччині
Нові ціни на каву, сік і арахісове масло: відповідь Канади на тарифи США
Нові ціни на каву, сік і арахісове масло: відповідь Канади на тарифи США
Яєчна криза у США: шокові ціни, бійки у магазинах і дивні поради влади
Яєчна криза у США: шокові ціни, бійки у магазинах і дивні поради влади
Алкоголь назад на склад: Канада жорстко реагує на нові тарифи
Алкоголь назад на склад: Канада жорстко реагує на нові тарифи
Китай у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет: про яку суму йдеться
Китай у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет: про яку суму йдеться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
48K
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
17K
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
15K
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
9319
Лінія фронту на Донбасі. Зима стала переломним моментом для українських сил

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua