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Bloomberg: США відхилили ініціативу Канади щодо моніторингу «тіньового флоту» Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Bloomberg: США відхилили ініціативу Канади щодо моніторингу «тіньового флоту» Росії
«Тіньовий флот» це старі нафтові танкери, які обходять західні санкції, допомагаючи Росії продавати нафту всупереч обмежень
фото: Reuters

США не лише наклали вето на цю пропозицію, але й наполягали на зміні формулювань у спільній заяві, зокрема, замінивши слово «санкції»

​Сполучені Штати Америки відхилили пропозицію Канади щодо створення спеціальної групи для моніторингу «тіньового флоту» російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу західних санкцій. Про це повідомдляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Канада, яка цього року головує у «Великій сімці» (G7), запропонувала цю ініціативу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Квебеку.

Однак США не лише наклали вето на цю пропозицію, але й наполягали на зміні формулювань у спільній заяві, зокрема, замінивши слово «санкції» та фразу «здатність Росії вести війну» на «отримувати дохід».

Американські дипломати пояснили це рішення переоцінкою позиції США в багатосторонніх організаціях, що унеможливлює їхню участь у нових ініціативах.

Водночас європейські країни розглядають можливість конфіскації російських танкерів у Балтійському морі на підставі екологічних або піратських порушень. ​Термін «тіньовий флот» стосується старих нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу західних санкцій.

Раніше повідомлялося, що Росія перевела частину компаній, які керують цим флотом, за кордон, зокрема, в Дубай.

До слова, «тіньовий флот» Росії налічує до 1000 одиниць в основному застарілих суден, які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. У 2023 році їх було близько 600 одиниць. 

Санкції проти тіньового флоту

До слова, щонайменше 65 нафтових танкерів стали на якір у різних точках світу, включаючи узбережжя Китаю та Росії, після останнього пакету санкцій США. Про це пише Reuters.

Згідно з інформацією, п'ять із цих танкерів зупинилися біля китайських портів, ще сім – у Сінгапурі, решта – біля берегів Росії в Балтійському морі та на Далекому Сході, біля іранських портів, поблизу Суецького каналу та інших місцях.

За оцінками аналітиків, близько 10% світового флоту нафтових танкерів підпадає під дію американських санкцій. 

Експерти платформи торгової аналітики Kpler засвідчують, що підвищений попит на експорт до Індії та Китаю з-за меж Росії збільшить попит на несанкційні танкери.

«Ефект цих санкцій має підтримати ринок танкерів, оскільки пропозиція суден скорочується, але нова потенційна сила з’явиться, коли інші експортери компенсують нафтові втрачені обсяги», – сказав аналітик Jefferies Омар Нокта.

До слова, Китай та Індія відмовилися приймати у своїх портах танкери з російською нафтою, проти яких були введені санкції США. Ппідсанкційним суднам буде заборонено розвантажуватись у цих країнах. Але заборона не стосується танкерів, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.

Раніше стало відомо, що китайський портовий оператор Shandong Port Group закрив доступ для танкерів російського «тіньового флоту», які перебувають під санкціями США. 

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили наймасштабніші санкції проти російської енергетики – найбільшого джерела доходу для військової машини Кремля. Міністерство фінансів США заявляє, що нові санкції проти видобутку та експорту нафти Росії, суттєво погіршать здатність Путіна вести війну.

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Теги: нафта росія нафтопродукти санкції

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