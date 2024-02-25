У Європі є розкол через недостатню допомогу Україні – Bloomberg

Східна Європа все більше розчаровується в Західній через недостатню підтримку України

Східна Європа «не пробачить» Західній, якщо Україна програє у війні

Суперечка через нездатність Євросоюзу вчасно відправити Україні один мільйон артилерійських снарядів стала свідченням глибшого розколу між Західною та Східною Європою. Про це пише Bloomberg, з посиланням на інтерв’ю з європейськими посадовцями, зокрема й на умовах анонімності.

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Як зазначає видання, європейські дипломати вважають, що якщо Росія все ж виграє війну в Україні, то «Західній Європі цього не пробачать» і їй перестануть довіряти, а весь проєкт європейської інтеграції може опинитися під загрозою.

Однією з причин розколу стала категорична позиція кількох західноєвропейських країн щодо пошуку джерел артилерійських снарядів для України. Франція активно наполягає, що відповідні інвестиції мають залишатись тільки в межах ЄС – що вже загальмувало постачання снарядів.

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Кіпр і Греція з геополітичних міркувань виступають проти закупівлі снарядів у Туреччини. Східноєвропейські країни все більше вбачають у цьому те, що Захід, схоже, не розуміє нагальності ситуації.

Один європейський посадовець заявив, що в разі перемоги РФ його країна більше не купуватиме зброю у Франції, а натомість буде розвивати оборонне партнерство зі США, Британією та Україною, бо вони є надійнішими союзниками.

Також претензії у країн Східної Європи є до Німеччини. Хоча номінально вона – один із найбільших донорів військової та фінансової допомоги Україні, позиція німецької влади щодо постачання далекобійних ракет Taurus викликає роздратування у столицях на схід від Берліна.

Недовіра Східної Європи до Західної проявляється і в пошуку нового генерального секретаря НАТО. Хоча більшість його членів підтримують кандидатуру Марка Рютте, його відсутність комунікації зі східноєвропейськими державами спонукала до висунення президента Румунії Клауса Йоганніса.

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Нагадаємо, мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять в нашу країну до кінця поточного року.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів до кінця березня і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок.