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У Європі є розкол через недостатню допомогу Україні – Bloomberg

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Європі є розкол через недостатню допомогу Україні – Bloomberg
Східна Європа все більше розчаровується в Західній через недостатню підтримку України
фото з відкритих джерел

Східна Європа «не пробачить» Західній, якщо Україна програє у війні

Суперечка через нездатність Євросоюзу вчасно відправити Україні один мільйон артилерійських снарядів стала свідченням глибшого розколу між Західною та Східною Європою. Про це пише Bloomberg, з посиланням на інтерв’ю з європейськими посадовцями, зокрема й на умовах анонімності.

Як зазначає видання, європейські дипломати вважають, що якщо Росія все ж виграє війну в Україні, то «Західній Європі цього не пробачать» і їй перестануть довіряти, а весь проєкт європейської інтеграції може опинитися під загрозою.

Однією з причин розколу стала категорична позиція кількох західноєвропейських країн щодо пошуку джерел артилерійських снарядів для України. Франція активно наполягає, що відповідні інвестиції мають залишатись тільки в межах ЄС – що вже загальмувало постачання снарядів.

Кіпр і Греція з геополітичних міркувань виступають проти закупівлі снарядів у Туреччини. Східноєвропейські країни все більше вбачають у цьому те, що Захід, схоже, не розуміє нагальності ситуації.

Один європейський посадовець заявив, що в разі перемоги РФ його країна більше не купуватиме зброю у Франції, а натомість буде розвивати оборонне партнерство зі США, Британією та Україною, бо вони є надійнішими союзниками.

Також претензії у країн Східної Європи є до Німеччини. Хоча номінально вона – один із найбільших донорів військової та фінансової допомоги Україні, позиція німецької влади щодо постачання далекобійних ракет Taurus викликає роздратування у столицях на схід від Берліна.

Недовіра Східної Європи до Західної проявляється і в пошуку нового генерального секретаря НАТО. Хоча більшість його членів підтримують кандидатуру Марка Рютте, його відсутність комунікації зі східноєвропейськими державами спонукала до висунення президента Румунії Клауса Йоганніса.

Нагадаємо, мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять в нашу країну до кінця поточного року.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів до кінця березня і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок. 

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Теги: росія війна Європа

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