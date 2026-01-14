Головна Світ Політика
США ініціювали арешт десятків нафтових танкерів, пов'язаних з Венесуелою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
США ініціювали арешт десятків нафтових танкерів, пов'язаних з Венесуелою
Берегова охорона США провела операцію, унаслідок якої було затримано танкер Bella I
скриншот

Американські військові за останні тижні захопили п'ять суден, які повʼязані із перевезенням венесуельської нафти

Уряд Сполучених Штатів подав до окружних судів кілька цивільних позовів про конфіскацію, що може призвести до арешту ще десятків танкерів, повʼязаних із торгівлею венесуельською нафтою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Точна кількість ордерів на арешт суден, поданих США, а також те, скільки з них уже отримано, невідома, адже ці документи не є публічними. Загалом адміністрація подала десятки таких документів.

Нагадаємо, танкери, залучені до перевезення підсанкційної нафти, почали масово змінювати прапор на російський. За останні два тижні понад 15 таких суден перереєструвалися та вийшли в море під прапором РФ. За даними S&P Global Market Intelligence, протягом останніх трьох місяців 2025 року під російський прапор було переведено 25 танкерів, з яких 18 – у грудні.

Як зазначає The Wall Street Journal, оператори підсанкційних суден розраховують, що статус російського прапора – країни з потужним військово-морським флотом – допоможе обійти американські обмеження на транспортування венесуельської нафти та знизити ризик перехоплення Береговою охороною США. Втім, за наявними ознаками, ця тактика не дає очікуваного результату.

Раніше Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Також Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти.

