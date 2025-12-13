Головна Світ Соціум
У Москві впала новорічна ялинка

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Москві впала новорічна ялинка
скріншот з відео

Ялинка впала через сильний вітер

На Тверському бульварі в Москві упала одна з головних міських новорічних ялинок, повідомляє «Главком» із посиланням на пропагандистські російські ЗМІ.

Пишуть, що одна з головних міських новорічних ялинок Росії впала через сильний вітер. Повідомляється, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Як відомо, у соціальній мережі розгорілася гаряча дискусія навколо різдвяного оформлення Києва, спричинена дописом журналістки та арт-блогерки Людмили Семенюк. Вона різко розкритикувала головну ялинку на Софійській площі, назвавши її «пародією» через тьмяне освітлення та відсутність святкового настрою.

Нагадаємо, 5 грудня у Києві запалили головну ялинку країни. Традиційно її встановлено на Софійській площі. 

До того ж, у центрі міста Бровари на Київщині біля арки центрального входу в парк «Перемога» традиційно засвітили новорічну ялинку, яку встановили до Дня святого Миколая. Це рішення, а також зовнішній вигляд штучної ялинки, спричинило значний резонанс та гостру дискусію серед мешканців міста у соціальних мережах.

