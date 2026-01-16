Головна Світ Політика
Кандидат Трампа на посаду посла назвав Ісландію «52-м штатом» – після реакції вибачився

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кандидат Трампа на посаду посла назвав Ісландію «52-м штатом» – після реакції вибачився
Сам Лонг наголосив, що не знав про реакцію ісландської сторони
фото: АР

В Ісландії з’явилася петиція із закликом не приймати Лонга на посаду посла

Кандидат президента Дональда Трампа на посаду посла США в Ісландії Біллі Лонг вибачився за слова, коли назвав Ісландію «52-м штатом США». Про це повідомляє The Hill, пише «Главком».

За словами Лонга, йшлося про жарт у колі знайомих. Він заявив, що не мав на увазі нічого серйозного і перепросив усіх, кого могли образити його слова.

«Це був жарт серед друзів. Якщо хтось сприйняв це інакше – я прошу вибачення», – сказав Лонг, додавши, що з нетерпінням чекає на співпрацю з народом Ісландії.

Втім, його коментарі викликали негативну реакцію в Ісландії. Міністерство закордонних справ країни звернулося до посольства США в Рейк’явіку, щоб перевірити зміст заяв Лонга.

Після цього в Ісландії з’явилася петиція із закликом не приймати Лонга на посаду посла у разі, якщо його кандидатуру затвердить Сенат США. За даними ЗМІ, документ підписали близько 2 тис. осіб.

Деякі ісландські політики заявили, що такі «жарти» сприймаються серйозно для невеликої країни, особливо на тлі дискусій про безпеку в Північній Атлантиці та Арктиці.

Сам Лонг наголосив, що не знав про реакцію ісландської сторони і знову підкреслив, що його слова не слід трактувати як політичну заяву.

Варто зазначити, що слова Лонга прозвучали на тлі заяв і дій Вашингтона щодо посилення інтересу до Арктики, зокрема намірів США придбати Гренландію, що зробило навіть жартівливі висловлювання особливо чутливими для країн регіону.

Нагадаємо, прессекретарка Білого Дому Керолайн Лівіт ще раз для медіа окреслила наміри президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

За словами речниці, Дональд Трамп не відмовляється від ідеї купівлі Гренландії. На думку Лівіт, присутність європейських військ на острові не вплине на рішення Трампа.

Теги: петиція США Ісландія

