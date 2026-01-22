Президент США вимагає у JPMorgan $5 млрд через закриття кількох банківських рахунків Трампа

Президент США Дональд Трамп подав позов проти найбільшого банківського холдингу США JPMorgan Chase і генерального директора Джеймі Даймона на $5 млрд. Він стверджує, що фінустанова діяла неправомірно з політичних мотивів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox Business.

Адвокат американського лідера Алехандро Бріто подав позов до суду штату Флорида в Маямі від імені президента США та декількох його готельних компаній. Трамп був клієнтом JPMorgan протягом десятиліть, і він та пов'язані з ним особи «здійснили транзакції на сотні мільйонів доларів» через JPMorgan Chase, згідно з позовом. JPMorgan без попередження та компенсації закрив кілька банківських рахунків Трампа у 2021 році.

Адвокат Трампа заявив, що вони «впевнені, що одностороннє рішення JPMC було прийнято в результаті політичних і соціальних мотивів, а також безпідставних «прогресивних» переконань JPMC про необхідність дистанціюватися від президента Трампа і його консервативних політичних поглядів».

«Хоча ми шкодуємо, що президент Трамп подав на нас позов, ми вважаємо, що цей позов не має підстав. Ми поважаємо право президента подати на нас позов і наше право захищатися – для цього і існують суди», – йдеться в повідомленні JPMorgan.

JPMorgan наголосив, що блокує рахунки у звʼязку з юридичними або регуляторними ризиками для компанії. «Ми шкодуємо, що змушені це робити, але часто правила та регуляторні вимоги змушують нас до цього. Ми просили як цю адміністрацію, так і попередні адміністрації змінити правила та норми, які ставлять нас у таке становище, і ми підтримуємо зусилля адміністрації щодо запобігання використанню банківського сектору як зброї», – зазначила пресслужба банківського холдингу.

Крім того, у позові Трампа стверджується, що JPMorgan Chase і Даймон «незаконно і безпідставно опублікували деякі або всі їхні імена, включаючи імена президента Трампа, Trump Organization з її афілійованими особами та сім'ї Трампа, у чорному списку».

До слова, президент Дональд Трамп похвалився своєю промовою на Всесвітньому економічному форумі, заявивши, що критики зазвичай називають його «диктатором».