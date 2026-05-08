Росія масштабує війська безпілотних систем та розгортає нові полки. Сирський розкрив плани ворога

На 2026 рік Росія поставила амбітні цілі з нарощування безпілотної потужності

Росія планує виробити понад 15 млн дронів та боєприпасів до них у 2026 році, активно копіюючи українські технічні та організаційні рішення. Водночас Сили оборони України п'ятий місяць поспіль знищують більше окупантів за допомогою безпілотників, ніж ворог встигає мобілізувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

Головнокомандувач Збройних Сил України заслухав доповідь воєнної розвідки про розвиток військ безпілотних систем держави-агресора.

Так, на 2026 рік РФ поставила амбітні цілі з нарощування безпілотної потужності:

7,3 млн FPV-дронів планується випустити протягом року.

7,8 млн бойових частин до дронів різних типів.

Впровадження ударних дронів із турбореактивними двигунами.

Окрім наступу, ворог терміново посилює оборону. Поза планами розгортаються 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї протиповітряної для захисту від українських ударних дронів. Особлива увага приділяється прикриттю Москви, Краснодарського краю та посиленню радіоелектронної боротьби у прикордонних областях.

«Посилює ешелоновані протиповітряні прикриття Москви та Краснодарського краю. Фактично росіяни масштабують свої війська безпілотних систем, копіюючи українські рішення – технічні, тактичні та організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях», – написав головком.

Сирський також зазначив, що попри масштабування ворога, українські безпілотні системи продовжують утримувати ініціативу. Сирський підкреслив іронічний факт: починаючи з грудня, підрозділи безпілотних систем щомісяця ліквідовують більше особового складу РФ, ніж країна-агресор здатна мобілізувати.

Ефективність за квітень:

Виконано 357 тис. бойових завдань.

Уражено 160,7 тис. верифікованих цілей (ріст на 2% порівняно з березнем).

Знищено/придушено 7,7 тис. позицій російських пілотів.

Засобами Middle Strike (20–250 км) уражено 424 об’єкти в тилу супротивника.

Окрему увагу головнокомандувач приділив наземним роботизованим комплексам. Сьогодні роботи в ЗСУ виконують не лише бойові завдання, а й забезпечують понад 60% логістики на передовій, евакуюють поранених та мінують територію.

