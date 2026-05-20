Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Московський НПЗ зупинив роботу після атаки БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Московський НПЗ зупинив роботу після атаки БпЛА
Пожежа на наливній станції нафтопродуктів «Солнечногорская» у Московській області
фото: соціальні мережі
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У ніч на 17 травня Сили оборони України здійснили масований удар безпілотниками по об'єктах у Москві та Підмосков'ї, під час якого було уражено Московський НПЗ

Московський нафтопереробний завод тимчасово припинив переробку нафти після атаки БпЛА, яка відбулася 17 травня. За інформацією Reuters, критичних пошкоджень обладнання немає, а зупинка є запобіжним заходом для зниження ризиків. На відновлення повноцінного виробництва знадобиться кілька днів. Про це пише «Главком».

За заявою мера Москви Сергія Собяніна, технологічна частина заводу ціла, проте внаслідок удару постраждали 12 людей – переважно будівельники, які перебували біля вхідних воріт.

Цей завод належить компанії «Газпромнефть» і є ключовим постачальником палива для російської столиці та її регіону. Про масштаби підприємства свідчать показники за 2024 рік, коли там переробили близько 11,6 млн тонн нафти та виготовили мільйони тонн бензину, дизеля й бітуму. Власники заводу ситуацію наразі не коментують.

Як відомо, під удар дронів 17 травня потрапили технопарк «Елма» у Зеленограді (підприємство електронної та оптичної промисловості), Сонячногірська наливна станція у селі Дурикіне (великий об’єкт зберігання та перевалки нафтопродуктів) та аеропорт Шереметьєво, де виникла пожежа в районі третьої злітно-політ.

Ціллю атаки також був Московський нафтопереробний завод в Капотні та МКБ «Райдуга» в Дубні, що займається розробкою крилатих ракет.

Раніше російський сенатор, екскерівник «Роскосмосу» та командир Центру спеціального призначення безпілотних систем «Барс-Сармат» Дмитро Рогозін прокоментував нічну атаку, під час якої над регіонами Росії нібито було збито рекордні 556 БпЛА.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України провели комплексну далекобійну спецоперацію, завдавши масованих ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи завдання президента України, українські дрони та ракетні комплекси уразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також розгромили систему ППО та аеродромну інфраструктуру на півострові.

Теги: Москва росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільниця закордонного відомства Латвії спростувала закиди Кремля
Росія знову бреше. Латвія жорстко відповіла на заяви Москви про підготовку ударів
Вчора, 13:16
Навроцький: Росія кинула виклик усьому євроатлантичному порядку
Президент Польщі зробив тривожну заяву про безпеку НАТО
13 травня, 14:06
Угорщина поставила під сумнів вартість проєкту «Росатома»
Новий уряд Угорщини почав перегляд ядерної співпраці з Росією
11 травня, 13:43
Уражено нафтобазу, склади ПММ та об'єкти ППО ворога
Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Ярославській області: наслідки атаки
8 травня, 19:16
Кремль закрив парад 9 травня для західних журналістів
Кремль вирішив заховати парад від світу та різко змінив правила для ЗМІ
8 травня, 03:21
Кремль формує ідеологічне підґрунтя для можливої прямої конфронтації з країнами НАТО
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
5 травня, 08:42
Після вибухів піднявся дим у Чебоксарах
Чуваську Республіку у РФ атакували ракети: уражено завод
5 травня, 03:02
Наслідки ворожої атаки по Харківщині
Ворог ударив по Мерефі: загинуло троє людей, є поранені
4 травня, 10:43
Учні активно поширюють у TikTok відео з вірусного тренду про вчителів
Російські школярі принижують вчителів у TikTok: РФ зробила Україну винною
22 квiтня, 17:30

Політика

Трамп прокоментував заяву ЗМІ про слова Сі Цзіньпіна щодо жалю Путіна через війну
Трамп прокоментував заяву ЗМІ про слова Сі Цзіньпіна щодо жалю Путіна через війну
Трамп заявив, що війна в Ірані скоро стане дуже популярною
Трамп заявив, що війна в Ірані скоро стане дуже популярною
«Економічна лють» проти Ірану. Вашингтон оголосив нову спецоперацію проти Ірану
«Економічна лють» проти Ірану. Вашингтон оголосив нову спецоперацію проти Ірану
Віцепрезидент США приписав Трампу головну роль у виживанні України
Віцепрезидент США приписав Трампу головну роль у виживанні України
Молдова вирвалася вперед у переговорах з ЄС? Президентка країни зробила неочікувану заяву
Молдова вирвалася вперед у переговорах з ЄС? Президентка країни зробила неочікувану заяву
Китайці зустріли Путіна в аеропорту криками
Китайці зустріли Путіна в аеропорту криками

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
18 травня, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
18 травня, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua