Reuters: Московський НПЗ зупинив роботу після атаки БпЛА

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У ніч на 17 травня Сили оборони України здійснили масований удар безпілотниками по об'єктах у Москві та Підмосков'ї, під час якого було уражено Московський НПЗ

Московський нафтопереробний завод тимчасово припинив переробку нафти після атаки БпЛА, яка відбулася 17 травня. За інформацією Reuters, критичних пошкоджень обладнання немає, а зупинка є запобіжним заходом для зниження ризиків. На відновлення повноцінного виробництва знадобиться кілька днів. Про це пише «Главком».

За заявою мера Москви Сергія Собяніна, технологічна частина заводу ціла, проте внаслідок удару постраждали 12 людей – переважно будівельники, які перебували біля вхідних воріт.

Цей завод належить компанії «Газпромнефть» і є ключовим постачальником палива для російської столиці та її регіону. Про масштаби підприємства свідчать показники за 2024 рік, коли там переробили близько 11,6 млн тонн нафти та виготовили мільйони тонн бензину, дизеля й бітуму. Власники заводу ситуацію наразі не коментують.

Як відомо, під удар дронів 17 травня потрапили технопарк «Елма» у Зеленограді (підприємство електронної та оптичної промисловості), Сонячногірська наливна станція у селі Дурикіне (великий об’єкт зберігання та перевалки нафтопродуктів) та аеропорт Шереметьєво, де виникла пожежа в районі третьої злітно-політ.

Ціллю атаки також був Московський нафтопереробний завод в Капотні та МКБ «Райдуга» в Дубні, що займається розробкою крилатих ракет.

Раніше російський сенатор, екскерівник «Роскосмосу» та командир Центру спеціального призначення безпілотних систем «Барс-Сармат» Дмитро Рогозін прокоментував нічну атаку, під час якої над регіонами Росії нібито було збито рекордні 556 БпЛА.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України провели комплексну далекобійну спецоперацію, завдавши масованих ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи завдання президента України, українські дрони та ракетні комплекси уразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також розгромили систему ППО та аеродромну інфраструктуру на півострові.