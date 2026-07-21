Reuters: в Ормузькій протоці вкотре атаковано танкери

Палає, попередньо, три корабля.

У районі Ормузької протоки троє танкерів були атаковані, внаслідок чого екіпаж одного з кораблів залишив його після удару невідомим снарядом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Ще два нафтові танкери, як заявили у іранському Корпусі вартових Ісламської революції, загорілися після вибухів.



За даними United Kingdom Maritime Trade Operations, один із танкерів повідомив про влучання невідомого снаряда за вісім морських миль на схід від оманського Лімаха. Екіпаж залишив судно та перейшов у рятувальний човен.



Окремо Корпус вартових ісламської революції заявив, що два нафтові танкери загорілися після вибухів під час спроби пройти південним маршрутом Ормузької протоки. За його даними, рятувальні команди евакуюють екіпажі.

Агенція зауважує, що конфлікт на Близькому Сході загострився впродовж вихідних. США дев'яту ніч поспіль атакують Іран, тоді як Кувейт і Бахрейн повідомили про нові іранські удари по їхній території.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, у Білому домі обговорювали висадку американських морських піхотинців і десантників на острови в Ормузькій протоці, зокрема на острів Харг, де розташований ключовий нафтовий термінал Ірану. Водночас сам Трамп нібито не поспішає залучати американські сухопутні сили.