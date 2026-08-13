На відео потрапив момент ураження складу Wildberries у Башкортостані

У Башкортостані після атаки дронів спалахнув логістичний комплекс Wildberries

Площа двох основних корпусів комплексу становить близько 160 тис. кв. м.

У мережі з’явилися відеокадри пожежі на великому логістичному комплексі Wildberries у Чишминському районі Башкортостану, пише «Главком».

На кадрах видно момент ураження об’єкта та подальше займання.У Wildberries заявили, що внаслідок повітряної атаки загорілася промислова зона, де розташований один з об’єктів компанії. На місці працюють пожежники, а працівників комплексу нібито евакуювали заздалегідь. «На зазначеному об'єкті зберігання товарів не здійснюється», – заявили у пресслужбі RWB.

Ймовірно, йдеться про великий логістичний центр Wildberries у Чишминському районі, розташований на території агропарку «Центр агротехнологій». За відкритими даними, площа двох основних корпусів комплексу становить близько 160 тис. кв. м.

До слова, уранці 13 серпня безпілотники атакували нафтопереробний та нафтохімічний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані.