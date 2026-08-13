Молдовські фермери вимагають пояснити 50% знижку на транзит українських вантажів

12 серпня уряд Молдови повідомив про домовленість з Україною щодо зниження на 50% тарифів на залізничний транзит українських вантажів

Аграрії побоюються, що збільшення потоку українського зерна може посилити тиск на ціни молдовських зернових та олійних культур

Молдовська асоціація «Сила фермерів» вимагає від уряду пояснити рішення про 50% знижку на залізничні тарифи для транзиту українських вантажів через Молдову.

Аграрії заявляють, що про домовленість дізналися вже після її оголошення та побоюються наслідків для місцевого ринку. Про це повідомляє Newsmaker, пише «Главком».

Фермери наголошують, що зацікавлені у швидкому транзиті українського зерна та олійних культур через Молдову. Водночас вони побоюються, що за умов вільного імпорту української агропродукції транзит може фактично перетворитися на імпорт.

В асоціації заявили, що очікували від влади консультацій із місцевими аграріями, особливо після негативного досвіду 2022–2023 років. За словами фермерів, раніше міністр інфраструктури та регіонального розвитку Володимир Боля говорив про можливу підтримку транзиту лише на короткі періоди – один-два чи три дні. Натомість тепер стало відомо, що знижка діятиме до кінця 2026 року.

«Нас проігнорували. Рішення про транзит ухвалили без консультацій із місцевими сільгоспвиробниками. Ніби нас більше не існує», – заявили в «Силі фермерів».

Аграрії також побоюються, що збільшення потоку українського зерна може посилити тиск на ціни молдовських зернових та олійних культур і вплинути на експорт країни, зокрема на торговельні відносини з Румунією.

Асоціація вимагає від уряду прозорих пояснень щодо умов транзиту та його впливу на молдовське сільське господарство, а також термінової зустрічі з прем'єр-міністром Василе Тофаном.

12 серпня уряд Молдови повідомив про домовленість з Україною щодо зниження на 50% тарифів на залізничний транзит українських вантажів. Нові тарифи діють із 10 серпня до кінця 2026 року.