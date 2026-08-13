Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Молдовські фермери вимагають пояснити 50% знижку на транзит українських вантажів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Молдовські фермери вимагають пояснити 50% знижку на транзит українських вантажів
12 серпня уряд Молдови повідомив про домовленість з Україною щодо зниження на 50% тарифів на залізничний транзит українських вантажів
колаж: glavcom.ua

Аграрії побоюються, що збільшення потоку українського зерна може посилити тиск на ціни молдовських зернових та олійних культур

Молдовська асоціація «Сила фермерів» вимагає від уряду пояснити рішення про 50% знижку на залізничні тарифи для транзиту українських вантажів через Молдову.

Аграрії заявляють, що про домовленість дізналися вже після її оголошення та побоюються наслідків для місцевого ринку. Про це повідомляє Newsmaker, пише «Главком».

Фермери наголошують, що зацікавлені у швидкому транзиті українського зерна та олійних культур через Молдову. Водночас вони побоюються, що за умов вільного імпорту української агропродукції транзит може фактично перетворитися на імпорт.

В асоціації заявили, що очікували від влади консультацій із місцевими аграріями, особливо після негативного досвіду 2022–2023 років. За словами фермерів, раніше міністр інфраструктури та регіонального розвитку Володимир Боля говорив про можливу підтримку транзиту лише на короткі періоди – один-два чи три дні. Натомість тепер стало відомо, що знижка діятиме до кінця 2026 року.

«Нас проігнорували. Рішення про транзит ухвалили без консультацій із місцевими сільгоспвиробниками. Ніби нас більше не існує», – заявили в «Силі фермерів».

Аграрії також побоюються, що збільшення потоку українського зерна може посилити тиск на ціни молдовських зернових та олійних культур і вплинути на експорт країни, зокрема на торговельні відносини з Румунією.

Асоціація вимагає від уряду прозорих пояснень щодо умов транзиту та його впливу на молдовське сільське господарство, а також термінової зустрічі з прем'єр-міністром Василе Тофаном.

12 серпня уряд Молдови повідомив про домовленість з Україною щодо зниження на 50% тарифів на залізничний транзит українських вантажів. Нові тарифи діють із 10 серпня до кінця 2026 року.

Теги: транзит Молдова фермер аграрії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Село Крокмаз, поблизу якого виявили уламки бойового безпілотника
У Молдові прогримів вибух, поліція знайшла уламки бойового дрона
9 серпня, 15:07
У Молдові лідер відомої партії влип у скандал та ризикує опинитися за ґратами
У Молдові лідер відомої партії влип у скандал та ризикує опинитися за ґратами
7 серпня, 05:51
Туреччина та Іспанія посіли друге і третє місця серед покупців української продукції
Китай став найбільшим імпортером українського ріпакового шроту
6 серпня, 08:05
Експорт зерна з Росії скоротився майже на 38%
Росія втратила понад третину експорту зерна за липень
4 серпня, 14:55
Рівень води в Дністрі стрімко знижується
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Ормузьку протоку готують до розмінування після переговорів з Іраном
Іран наблизився до відкриття Ормузької протоки, – Bloomberg
28 липня, 07:17
На Херсонщині за тиждень стартує масовий збір кавунів
Херсонщина готується до сезону кавунів: що буде з цінами
17 липня, 08:35
Іран пригрозив перекрити ще один ключовий маршрут постачання нафти
Проблеми з нафтою тільки починаються. Іран націлився на ще одну ключову протоку
16 липня, 18:55
Росія ризикує втратити врожай через нестачу дизельного пального
Росію накрила нова криза. Під загрозою опинився врожай
15 липня, 17:18

Економіка

Молдовські фермери вимагають пояснити 50% знижку на транзит українських вантажів
Молдовські фермери вимагають пояснити 50% знижку на транзит українських вантажів
На відео потрапив момент ураження складу Wildberries у Башкортостані
На відео потрапив момент ураження складу Wildberries у Башкортостані
У Башкортостані спалахнув склад Wildberries
У Башкортостані спалахнув склад Wildberries
У Башкортостані атаковано один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії
У Башкортостані атаковано один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії
Землетрус паралізував експорт одного з найбільших постачальників кави у світі
Землетрус паралізував експорт одного з найбільших постачальників кави у світі
«Економіка зупиниться». Польський урядовець відповів на заклики депортувати українців
«Економіка зупиниться». Польський урядовець відповів на заклики депортувати українців

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2026
97K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
71K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Сьогодні, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua