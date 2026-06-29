Axios: США та Іран домовилися припинити удари в Ормузькій протоці

Представники США та Ірану зустрінуться у Катарі 30 червня

Сполучені Штати та Іран досягли домовленості про припинення взаємних атак в Ормузькій протоці та проведення зустрічі у вівторок, 30 червня, у столиці Катару, Досі. Про це пише «Главком» із посиланням на кореспондента Axios.

Як повідомило високопоставлене американське джерело Axios, сторони вирішили повністю зупинити будь-яку кінетичну активність у регіоні.

Інший американський чиновник підтвердив, що Вашингтон і Тегеран наразі утримаються від ворожих дій, що дозволить суднам вільно проходити через протоку, поки триватимуть технічні переговори щодо врегулювання ситуації.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану, заявивши, що Сполучені Штати можуть бути змушені вжити додаткових військових заходів, якщо Тегеран продовжить завдавати ударів.

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Трамп заявив, що Іран порушив угоду про припинення вогню, а американська авіація завдала ударів по іранських місцях зберігання ракет та безпілотників, а також по прибережних радарах.

Нагадаємо, хоч Іран це спростовує, але 23 червня головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США про створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці. До слова, це вже не перший обмін ударами між сторонами під час чинного перемир'я: на початку червня США та Іран також атакували одне одного – тоді Іран обстріляв Кувейт і Бахрейн балістичними ракетами, а CENTCOM завдав ударів у відповідь по острову Кешм.