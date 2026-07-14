Іран атакував нафтові танкери в Ормузькій протоці: постраждали двоє українців

Серед восьми поранених – шестеро громадян Індії та двоє громадян України. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані

Двоє громадян України дістали поранення внаслідок ракетного удару Ірану по двох нафтових танкерах в Ормузькій протоці.

Загалом під час атаки загинув один член екіпажу, ще восьмеро моряків отримали поранення. Як пише «Главком», про це повідомило Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, передає Reuters.

За даними відомства, іранські крилаті ракети вразили нафтові танкери Mombasa та Al Bahiyah, які перебували в територіальних водах Оману. Загиблим виявився громадянин Індії, який перебував на борту танкера Mombasa.

Серед восьми поранених – шестеро громадян Індії та двоє громадян України. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

Після влучання на обох суднах виникли пожежі, однак екіпажам вдалося взяти їх під контроль. Міністерство оборони ОАЕ засудило атаку та заявило, що країна залишає за собою право відповісти на ескалацію.

Нагадаємо, єменські повстанці-хусити, які мають підтримку з боку Ірану, заявили про здійснення ракетних та безпілотних ударів по міжнародному аеропорту Абха, розташованому на території Саудівської Аравії. Ця атака стала безпосередньою відповіддю на авіаційні удари по міжнародному аеропорту Сани (столиці Ємену), які відбулися раніше того ж дня, 13 липня 2026 року.