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Росія хоче відновити постачання газу до Європи

glavcom.ua
Росія хоче відновити постачання газу до Європи
У РФ лишається не залученим трубопровід «Ямал – Європа»
фото з відкритих джерел

Російська влада обговорює додаткове постачання газу через Туреччину

Росія заявила про готовність поновити постачання газу до Європи газопроводом «Ямал – Європа». Про це сказав віцепрем’єр Росії Олександр Новак в інтерв’ю ТАСС.

«Європейський ринок залишається актуальним, оскільки дефіцит газу зберігається, а в нас є можливості для відновлення постачання. Наприклад, не залученим залишається трубопровід «Ямал – Європа», зупинений із політичних мотивів», – зазначив він.

Новак також додав, що російська влада обговорює додаткове постачання газу через Туреччину.

Нагадаємо, міністри енергетики Європейського Союзу 19 грудня досягли угоди щодо встановлення ліміту цін на газ на рівні 188 євро за мегават/годину. Водночас українська влада неодноразово закликала Європу до повної відмови від російського палива.

Рада Євросоюзу узгодила механізм обмеження ціни на газ з Росії. Ухвала почне діяти 15 лютого і буде чинним протягом року.

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Теги: газ росія Європейський союз

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