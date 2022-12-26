Росія хоче відновити постачання газу до Європи

У РФ лишається не залученим трубопровід «Ямал – Європа»

Російська влада обговорює додаткове постачання газу через Туреччину

Росія заявила про готовність поновити постачання газу до Європи газопроводом «Ямал – Європа». Про це сказав віцепрем’єр Росії Олександр Новак в інтерв’ю ТАСС.

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«Європейський ринок залишається актуальним, оскільки дефіцит газу зберігається, а в нас є можливості для відновлення постачання. Наприклад, не залученим залишається трубопровід «Ямал – Європа», зупинений із політичних мотивів», – зазначив він.

Новак також додав, що російська влада обговорює додаткове постачання газу через Туреччину.

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Нагадаємо, міністри енергетики Європейського Союзу 19 грудня досягли угоди щодо встановлення ліміту цін на газ на рівні 188 євро за мегават/годину. Водночас українська влада неодноразово закликала Європу до повної відмови від російського палива.

Рада Євросоюзу узгодила механізм обмеження ціни на газ з Росії. Ухвала почне діяти 15 лютого і буде чинним протягом року.