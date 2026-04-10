Росія у квітні збільшить нафтові доходи майже вдвічі

Середня ціна російської нафти Urals, яка використовується для розрахунку податкових платежів, у березні зросла до $77 за барель

У квітні Москва може заробити на своїй нафті близько $9 млрд через війну на Близькому Сході

Російська Федерація отримає подвоєний дохід від основного нафтового податку у квітні через нафтову кризу, спричинену війною США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Після того, як наприкінці лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, Тегеран фактично закрив Ормузьку протоку – маршрут, яким проходить близько 20% світової нафти та ЗПГ. Це спричинило стрімке зростання цін на нафту: ф'ючерси Brent перевищили $100 за барель.

За розрахунками Reuters, податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) для нафтової галузі РФ зросте у квітні до приблизно 700 млрд рублів (близько $9 млрд), порівняно з 327 млрд рублів у березні. Це також на 10% більше, ніж у квітні минулого року.

Середня ціна російської нафти Urals, яка використовується для оподаткування, у березні підскочила до $77 доларів за барель – це найвищий показник з жовтня 2023 року та на 73% вище за лютий ($44,59). Це значно перевищує закладену в бюджет РФ на 2026 рік ціну $59 за барель.

Водночас економіка Росії досі залишається вразливою. У першому кварталі 2026 року бюджет РФ зведено з дефіцитом у 4,58 трлн рублів (1,9% ВВП). Крім того, українські атаки на нафтову інфраструктуру РФ зменшують доходи та загрожують скороченням видобутку.

Кремль заявив, що на тлі глобальної енергетичної кризи надходить «величезна кількість запитів» на російські енергоносії з різних країн.

Нагадаємо, Росія наростила доходи від експорту нафти до максимального рівня з червня 2022 року. Зростання забезпечили підвищення світових цін і збільшення обсягів постачання.

Війна на Близькому Сході спричинила різке зростання світових цін на нафту та підвищила попит на російську сировину. Причиною стало фактичне блокування Іраном Ормузької протоки, через яку щодня транспортувалося понад 12 млн барелів нафти з Перської затоки.