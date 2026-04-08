Україна відреагувала на мирну угоду між США та Іраном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Андрій Сибіга: «Американська рішучість працює»
фото: МЗС України

Глава українського МЗС закликав Трампа тиснути на Москву, щоб завершити війну в Україні

Україна вітає угоду між президентом США Дональдом Трампом та іранським режимом про розблокування Ормузької протоки та припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

За словами глави МЗС, «американська рішучість працює». Сибіга заявив, що після досягнення припинення вогню на Близькому Сході настав час «проявити достатню рішучість» для примусу Росії завершити війну в Україні.

«Переконані, що настав час проявити достатню рішучість для примусу Москви до припинення вогню та завершення війни проти України», – каже він.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер грозився вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США. 

Своєю чергою Пакистан, який вже раніше виступав у ролі посередника між сторонами, закликав Трампа відтермінувати дедлайн ще на два тижні і дати шанс дипломатії, щоб зменшити темпи ескалації, дійти згоди і домовитись про припинення бойових дій.

Дедлайн Трампа для Ірану закінчувався о 03:00 год за київським часом. За декілька годин до цього президент США дав короткі коментарі західним ЗМІ, де розповів про перемовини з іранцями.

Згодом Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Пізніше іранське керівництво вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Пізніше стало відомо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Щодо Ізраїлю, то Єрусалим також погодився на тимчасове перемир'я, але офіційних заяв від керівництва країни ще не було опубліковано. Відомо лише, що за даними CNN, ізраїльські посадовці залишилися незадоволеними, оскільки вважають, що військова операція проти Ірану могла принести більше результатів.

Варто зазначити, що і світові ціни на нафту різко знизилися на тлі деескалації конфлікту на Близькому Сході. 

До слова, американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати допоможуть вирішити проблему заторів у Ормузькій протоці, яку було заблоковано Іраном у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю.

