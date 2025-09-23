Санкції знято, але контроль залишається: США ставлять умови для білоруського авіаперевізника

США обмежують використання американських запчастин для білоруських авіалайнерів, побоюючись їх потрапляння до Росії

Вашингтон обмежує доступ білоруського авіаперевізника до американських комплектуючих, побоюючись їх перепродажу російським авіакомпаніям

Міністерство торгівлі США запровадило умови доступу до авіазапчастин для «Белавіа» після того, як санкції з білоруського перевізника були зняті 11 вересня. Попри заборону польотів до Росії та окупованих територій України, експерти сумніваються у виконанні обмежень.

11 вересня США зняли санкції з білоруського авіаперевізника «Белавіа» після звільнення Олександром Лукашенком 52 політв’язнів. Це рішення дозволяє компанії відновити закупівлю американських авіазапчастин для своїх літаків.

Водночас у Вашингтоні висловлюють побоювання, що деякі комплектуючі можуть потрапити до російських авіаперевізників, які залишаються під санкціями. 12 вересня Міністерство торгівлі США надіслало до «Белавіа» лист із умовами доступу до запчастин. Документ забороняє польоти до Росії, окупованих територій України, Куби, Ірану, Північної Кореї та Сирії.

Експерти вказують, що ці обмеження є радше формальністю, оскільки немає надійного механізму контролю за використанням американських запчастин білоруським перевізником. Таким чином, ризики їх перепродажу російським компаніям зберігаються, що викликає занепокоєння у західних експертів та урядових структур США.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа». Про це на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив представник президента США Джон Коул.

«Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з «Белавіа». Це офіційно. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було прийнято президентом, який сказав: «Зробіть це негайно». Щодо «Белавіа». Зараз це рішення, яке вже затверджено, прийнято всіма відповідними міністерствами і відомствами, які залучені до цієї роботи», – підкреслив Джон Коул.

Представник Трампа зауважив, що США хочуть повернути посольство до Мінська і остаточно нормалізувати відносини з Білоруссю.