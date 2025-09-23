Головна Світ Політика
search button user button menu button

Санкції знято, але контроль залишається: США ставлять умови для білоруського авіаперевізника

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Санкції знято, але контроль залишається: США ставлять умови для білоруського авіаперевізника
США обмежують використання американських запчастин для білоруських авіалайнерів, побоюючись їх потрапляння до Росії
фото: Alexander Khasyanov

Вашингтон обмежує доступ білоруського авіаперевізника до американських комплектуючих, побоюючись їх перепродажу російським авіакомпаніям

Міністерство торгівлі США запровадило умови доступу до авіазапчастин для «Белавіа» після того, як санкції з білоруського перевізника були зняті 11 вересня. Попри заборону польотів до Росії та окупованих територій України, експерти сумніваються у виконанні обмежень.

11 вересня США зняли санкції з білоруського авіаперевізника «Белавіа» після звільнення Олександром Лукашенком 52 політв’язнів. Це рішення дозволяє компанії відновити закупівлю американських авіазапчастин для своїх літаків.

Водночас у Вашингтоні висловлюють побоювання, що деякі комплектуючі можуть потрапити до російських авіаперевізників, які залишаються під санкціями. 12 вересня Міністерство торгівлі США надіслало до «Белавіа» лист із умовами доступу до запчастин. Документ забороняє польоти до Росії, окупованих територій України, Куби, Ірану, Північної Кореї та Сирії.

Експерти вказують, що ці обмеження є радше формальністю, оскільки немає надійного механізму контролю за використанням американських запчастин білоруським перевізником. Таким чином, ризики їх перепродажу російським компаніям зберігаються, що викликає занепокоєння у західних експертів та урядових структур США.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа». Про це на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив представник президента США Джон Коул.

«Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з «Белавіа». Це офіційно. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було прийнято президентом, який сказав: «Зробіть це негайно». Щодо «Белавіа». Зараз це рішення, яке вже затверджено, прийнято всіма відповідними міністерствами і відомствами, які залучені до цієї роботи», – підкреслив Джон Коул.

Представник Трампа зауважив, що США хочуть повернути посольство до Мінська і остаточно нормалізувати відносини з Білоруссю.

Читайте також:

Теги: санкції посольство Белавіа звільнення обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське керівництво розуміє тільки мову сили
«Нафтові санкції» від СБУ вийшли на новий рівень
15 вересня, 17:34
Все більше країн зацікавлені в конфіскації російських активів
Уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк: Отримати європейські візи росіянам стане складніше
Вчора, 12:25
Найголовніше питання, що хвилює Москву, – скасування обмежень на банківські операції – Владислав Іноземцев
Російський економіст назвав санкції, яких найбільше хоче позбутися Путін
2 вересня, 20:00
Ексмер Херсона після звільнення з полону
Ексмер Херсона, який пробув три роки в полоні, звернувся до влади із проханням
9 вересня, 11:32
Європейський Союз завершує роботу над 19-м санкційним пакетом
ЄС продовжив санкції проти Росії
12 вересня, 13:15
Трамп готовий до введення більш жорстких санкцій проти Росії
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії
7 вересня, 19:59
Купання в каналах Венеції заборонено через інтенсивний рух човнів та низьку чистоту води
Чому купатися у Венеції – погана ідея: досвід британських туристів
20 вересня, 01:00
Потенційні заходи проти компаній з Китаю та Індії обговорюються в ЄС у межах 19-го пакета санкцій проти Росії
ЄС посилить санкції проти Китаю та Індії
17 вересня, 17:36
Гуркіт від мотоциклів із «прямотоком» заважає жителям міста відпочивати вночі
Гучні мотоцикли у Києві. Соцмережі обурені: поліція та влада ігнорують проблему
Вчора, 09:43

Політика

Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах в Молдові: прогноз експерта
Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах в Молдові: прогноз експерта
Вертоліт із Трампом на борту було атаковано у Вашингтоні
Вертоліт із Трампом на борту було атаковано у Вашингтоні
Санкції знято, але контроль залишається: США ставлять умови для білоруського авіаперевізника
Санкції знято, але контроль залишається: США ставлять умови для білоруського авіаперевізника
Швеція пригрозила збивати російські літаки
Швеція пригрозила збивати російські літаки
Ердоган назвав дії Ізраїлю в Газі «повноцінним геноцидом»
Ердоган назвав дії Ізраїлю в Газі «повноцінним геноцидом»
МІ6 запускає портал у даркнеті для вербування шпигунів у РФ
МІ6 запускає портал у даркнеті для вербування шпигунів у РФ

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua