У Росії масово закриваються АЗС через дефіцит пального

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Росії масово закриваються АЗС через дефіцит пального
фото з відкритих джерел

Найбільш критична ситуація склалася у Південному федеральному окрузі

Внаслідок дефіциту пального в Росії спостерігається масове припинення роботи автозаправних станцій (АЗС). За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, за останні два місяці по всій країні припинила продаж бензину кожна 50-та заправка. Загалом кількість діючих АЗС скоротилася на 360 об’єктів, що складає 2,6% від загальної кількості, передає «Главком».

Найбільших втрат зазнали незалежні заправки – їхня кількість зменшилася на 4,1%. Мережі, які ще продовжують працювати в умовах локальної нестачі пального, змушені впроваджувати суворі обмеження. Зокрема, вони лімітують відпуск бензину до 10-20 літрів на одного клієнта або тимчасово пропонують до продажу лише дизельне паливо.

Найбільш критична ситуація склалася у Південному федеральному окрузі, де торгівлю бензином припинили понад 220 заправок (це 14,2% від їхньої загальної кількості в окрузі). Значне скорочення числа АЗС також зафіксовано у:

  • Ростовській області;
  • Республіці Марій Ел;
  • Єврейській автономній області.

Тут кількість заправок зменшилася на 12-14%.

Дефіцит пального також відчувається у найбільших економічних центрах: Москві, Московській та Ленінградській областях. Як приклад, у столиці компанія «Лукойл» вже заборонила продаж бензину в каністрах.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краї та Куйбишевський НПЗ у Самарській області. 

У ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки

За інформацією джерел видання, пошкоджень зазнали дві основні установки первинної переробки – ЕЛД-4 та ЕЛД-5, кожна потужністю 70 000 барелів на добу. Також пошкоджено деякі вторинні установки.

Загальна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік.

